Фото: УФСИН по Алтайскому краю
Конкурс красоты "Мисс осень – 2017" прошел в новоалтайской ИК-11, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю. За победу боролись пять женщин. В жюри сидели представители администрации колонии и педагоги филиала вечерней школы №2. Осужденные женщины готовились к конкурсу два месяца: шили костюмы, репетировали танцы и песни. Темой конкурса стала дружба народов, поэтому каждая выбирала страну и представляла ее.
Во время одного из конкурсов осужденные читали стихи, а также исполняли песни и танцевали.
Титул "Мисс осень – 2017" с дипломом достался Наталье Волковой. Зебинисо Бустонова удостоилась звания "Мисс очарование". "Мисс зрительских симпатий" была признана Ирина Оборовская.
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