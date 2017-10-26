Telegram обжаловал штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Павла Чикова, представляющего интересы мессенджера. Жалоба будет рассмотрена в Мещанском суде.
Правозащитник подчеркнул, что они располагают фактами, которые должны стать основой для отмены решения мирового суда судебного участка 383 Мещанского района Москвы. Речь идет о семи таких пунктах.
Так, например, информацию, позволяющую получить доступ к переписке пользователей Telegram, поясняет защитник, ФСБ требует прислать по открытым незащищенным каналам на адрес электронной почты, не обеспеченный какими-либо средствами защиты.
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Напомним, 16 октября мировой суд оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.
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