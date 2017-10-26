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Житель Барнаула в ближайшее время окажется на скамье подсудимых по обвинению в нападении на пенсионера с целью хищения его имущества, сообщили в краевой прокуратуре.
В данный момент установлено, что в августе текущего года, будучи пьяным, обвиняемый вместе с неустановленным лицом рядом с домом потерпевшего ударил пенсионера кулаком по лицу.
Затем пожилого мужчину завели в дом и продолжили избивать. После этого злоумышленник взял лежащий в комнате полимерный пакет и стал душить свою жертву. Также он продолжал удушение с помощью шторы.
"Затем обвиняемый совместно с неустановленным лицом высказали требование о передаче им денежных средств. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, передал им 500 рублей, после чего обвиняемый с неустановленным лицом скрылись с места происшествия", — добавляют в прокуратуре.
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