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Самое высокое общежитие в Барнауле Алтайского государственного университета по адресу Червонная, 5 будет введено в эксплуатацию к концу 2017 года. Генподрядчик – ООО "Стройсиб" – полностью завершил работы в 14-этажном корпусе "В" и передал ключи от здания заказчику – Алтайскому госуниверситету.
Как сообщает пресс-служба вуза, в данном блоке расположено 227 жилых комнат. Первый этаж предназначен для маломобильной группы населения: здесь три секции по две комнаты на два человека. На всех остальных этажах по шесть секций: пять секций по три комнаты для проживания двух человек и одна двухкомнатная секция на два и три человека. В каждой секции есть душевая кабина, санузел; в комнатах одноместные кровати, шкафы, тумбочки, столы и стулья.
В 14-этажном корпусе есть семь комнат для самостоятельных занятий, восемь комнат отдыха с удобной мягкой мебелью и телевизором, на каждом этаже есть кухня с тремя плитами на четыре конфорки и комнаты для стирки личных вещей с двумя бытовыми стиральными машинами. В этом корпусе также имеется 14 комнат для личной гигиены женщин и на втором этаже – тренажерный зал.
25 октября студенческие бригады начали уборку комнат и досборку мебели на этажах сданного корпуса общежития. Молодежь университета в свободное от учебы время по собственной инициативе решила помочь родному вузу в подготовке общежития к заселению. Студенческие бригады работают здесь в две смены по четыре часа.
Во втором жилом 16-этажном корпусе "А" усиленными темпами строители-отделочники устанавливают душевые кабины и санфаянс, кладут ламинат, ведут и другие отделочные работы. В блоке "Б" также завершаются работы по внутренней отделке корпуса, а блок "Г" – столовая – уже полностью готов. Полностью завершить работы во всех корпусах общежития и на территории комплекса генподрядчик обещает к концу ноября. Общая стоимость объекта составляет около 460 миллионов рублей. В нем будут проживать более тысячи человек.
Комментарии
каждая комната примерно 1млн получилась?