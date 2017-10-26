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Житель Новосибирска, укравший у тамады на собственной свадьбе 29 тысяч рублей, приговорен к штрафу в размере 80 тысяч.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, 6 августа прошлого года 28-летний обвиняемый на праздновании собственной свадьбы в помещении летнего кафе бизнес-центра "Гринвич" обратил внимание на оставленную без присмотра женскую сумку, которую в итоге и похитил.
Оказалось, что в ней находились личные вещи и 29 тысяч рублей, переданные невестой на оплату услуг ведущего свадебного торжества.
Обвиняемый хотел оспорить приговор первой инстанции в областном суде, однако ему это не удалось. Приговор вступил в законную силу.
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