Окончание первой в этом году учебной четверти удачно совпало с открытием в Барнауле нового отдела любимого горожанами магазина игрушек "Городок". А это значит, что школьников, исправно приносивших в дневниках четверки и пятерки, а также их младших братишек и сестренок ждут прекрасные подарки за успехи.
Торжественное открытие нового "Городка" состоится в предстоящую субботу, 28 октября, в ТРЦ "Арена". Найти его здесь не составит труда — отдел удобно расположился прямо напротив лифтов и эскалаторов на 4 этаже Центра.
Огромный ассортимент магазина удовлетворит даже самым требовательным запросам. Уже полюбившиеся игрушки, самые последние новинки, популярные серии – тысячи и тысячи наименований товаров. Игрушки и игры, куклы, конструкторы, опыты и фокусы, мягкие игрушки, пазлы и детские книжки — здесь можно найти подарок на любой вкус и для ребенка любого возраста.
"Городок" с любовью подходит к выбору ассортимента и заботится о том, чтобы продукция была высокого качества. Внимательные и компетентные консультанты магазина всегда готовы прийти на выручку покупателям, помочь разобраться во всем разнообразии и определиться с выбором.
В честь открытия очередного отдела "Городок" устраивает настоящий праздник. В первые дни работы отдела все игрушки в магазине будут продаваться со скидкой, а всем покупателям магазин подарит дисконтные карты. Будут и другие приятные сюрпризы и подарки.
Магазин игрушек "Городок"– это огромный выбор, демократичные цены и система скидок. Каждый ребенок здесь найдет себе подарок по душе, а взрослый – окунется детство.
Справка: Сеть магазинов "Городок" существует на рынке товаров для детей с 1997 года и на данный момент предлагает более 10 тысяч наименований продукции, работая как с розничными, так и с оптовыми покупателями. В сеть входят четыре розничных магазина и отдел оптово-розничной продажи.
Магазины игрушек "Городок"
Розничная торговля:
ТЦ "Арена", 4 эт.
Павловский тракт, 188
ТД "Ультра", 3 эт.
пр-т Ленина, 10
ТЦ "24-й Сезон", 1 эт.
г.Барнаул, Павловский тракт, 134
Оптово-розничная торговля:
г. Барнаул, ул.Попова, д.181Е
Тел./факс: 8 (3852) 506-218
Тел.: 8 (3852) 506-217, 506-218
Тел.: 8(3852) 506-317
Комментарии
Когда работал в НОВЭКСе, "Городок" был одним из двух поставщиков игрушек в эти магазины. Можете зайти в любой Новэкс и посмотреть - там один китайский фуфел.....