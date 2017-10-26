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Житель Алтайского края приговорен к трем годам лишения свободы за интимную связь с 13-летней девочкой.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, суд вынес вердикт 27-летнему жителю села Горьковское, который в феврале текущего года в раздевалке спортивного комплекса вступил в половую связь с 13-летней односельчанкой.
"Несмотря на то, что несовершеннолетняя добровольно согласилась вступить в интимные отношения, мужчина был привлечен к уголовной ответственности", — уточняют в СКР, добавляя, что до наступления 16-летнего возраста подобные действия посягают на половую неприкосновенность и нарушают нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование личности.
Комментарии
дикие люди селяне коз ебутс!
дикие люди селяне коз ебутс!
Такое можно лишь трудовым мигрантам из братских стран. У них любов чешется
26.10.2017 18:30
кирпич