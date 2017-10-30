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Вспоминаем, о чем писал Amic 30 октября

, ИА "Амител"
Мы полистали страницы сайта Amic.ru и вспомнили, о чем писали журналисты портала в каждый его день рождения на протяжении 18 лет

30 октября информационный портал Amic.ru отмечает свое 18-летие.

Много это или мало? Для человека это возраст совершеннолетия. Для жизни информации в интернете это вечность. Для города это вереница событий, дат, инфоповодов, новых законов, стремительно меняющийся облик.

Мы решили пробежаться по страницам "Амика" и вспомнить, о чем писали журналисты в каждый день рождения портала на протяжении 18 лет.

Самая первая запись и (единственная в этот день) появилась в 1999 году. Надо сказать, что в последующие годы количество новостей, выпускаемых в день, становилось все больше. И если в начале пути корреспонденты сайта выдавали около 40 новостей, то сегодня это свыше 80 сообщений.

Итак, вот о чем писал 30 октября Amic.ru в разные годы.

1999 год

Распоряжением администрации края создана специальная комиссия для изучения положения дел на предприятиях с государственной долей собственности.

В нее вошли депутаты краевого Законодательного Собрания, специалисты Главного управления экономики и инвестиций, председатели Фонда имущества края и комитета по промышленности. Возглавляет работу председатель комитета по управлению государственным имуществом края Галина Гуселетова".

2000 год

В минувшие выходные ДПС задержала в Барнауле 85 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Цифра для Барнаула очень большая...

...Причиной такой статистики послужили сразу несколько профессиональных праздников, которые пришлись на 29 октября, в том числе и День автомобилиста"

Ответственным секретарем краевой писательской организации на второй срок избран Владимир Свинцов.

В конце прошлой недели на АО "Барнаултрансмаш" произошел пожар. Тушили пожар 18 машин. К счастью, пострадавших не было, а огонь удалось сбить за 10 минут.

2001 год

Барнаульский пивоваренный завод стал обладателем серебряной медали на Российской агропромышленной выставке в Москве.

Ко Дню автомобилиста алтайские дорожники реконструировали еще два участка дорог. Семнадцать километров новенького асфальта появились на дороге Заринск-Залесово и шесть километров — на трассе Заринск-Кытманово. С этим событием и с праздником дорожников поздравил заместитель главы администрации Алтайского края Владимир Германенко.

В Алтайском крае за октябрь 2001 года умерли 7 ВИЧ-инфицированных.

2002 год

Глава Барнаула В. Баварин намерен лично провезти глав районных администраций по городу и указать им на наиболее загрязненные участки. Владимир Баварин потребовал от глав районных администраций немедленно совместно с коммунальными службами очистить контейнерные площадки у жилых домов от бытового мусора до наступления холодов.

Барнаульский спортсмен, мастер спорта Сергей Маков занял первое место на Первой Всероссийской спартакиаде учащихся училищ олимпийского резерва. В тот год Сергей Маков выступал на дистанции 50 м на спине. Также он занял второе место на дистанции 100 м на спине.

Уже шесть лет в Барнауле не могут построить памятник жертвам политических репрессий. Сообщество российских немцев обращалось к тогдашним руководителям края и города Александру Сурикову и Владимиру Баварину. Но денег на памятник так тогда и не нашли. Как известно, памятник на площади Свободы в итоге появился, правда, спустя восемь лет.

2003 год

Редакция "АМИТЕЛ" ведет прямой фоторепортаж с 40-й сессии Краевого совета народных депутатов. В этот день депутаты рассматривали несколько законов, в том числе "О ставках налога на игорный бизнес на территории Алтайского края", "О транспортном налоге на территории Алтайского края" и "О налоге на имущество организаций на территории Алтайского края".

Мэр Барнаула Владимир Колганов заявил о своем желании баллотироваться на пост главы администрации. Об этом действующий на тот момент глава местного самоуправления заявил на заседании Координационного совета предпринимателей при главе администрации города.

В Республике Алтай вновь произошло землетрясение, сила толчков в эпицентре достигала 3,5 балла. Его эпицентр находился в 30 километрах южнее города Акташ. Магнитуда колебаний составила 3,2 балла, а сила подземных толчков достигала 3,5. Далее в информации шло напоминание о сильном землетрясении, произошедшем 27 сентября и 1 октября. Именно они стали причиной разрушения около полутора тысяч жилых домов, без жилья остались свыше двух тысяч человек.

В 2004 и 2005 годах новостей в этот день не было.

2006 год

Мэром Бийска избран Анатолий Мосиевский. Он набрал 32 тысячи 721 голос, что составило 57,6% от общего числа проголосовавших.

Четверо детей отравились крысиным ядом в детской туберкулезной больнице Барнаула. По данным информагентства, ЧП произошло 29 октября: дети наелись яда "Зоокамарин". К счастью, обошлось без жертв.

Трое бездомных барнаульцев получили паспорта (видео). Восстановление главного документа у миграционной службы и отделения милосердия заняло несколько месяцев. Кроме того, этим людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, назначили пенсию и определили в приют.

2007 год

На федеральной трассе Алейск-Барнаул столкнулись МАЗ и пассажирская "Газель": 5 человек погибли. Столкнулись автомобили МАЗ и пассажирская "Газель", ехавшая из Мамонтово в Барнаул. В результате ДТП 5 человек погибли, 1 из них ребенок, 5 травмированы.

Бюджет Алтайского края на 2007 год увеличится почти на 4,6 млрд руб. Поступление дополнительных средств из федерального бюджета предусматривалось в сумме почти 3,4 млрд рублей. Всего средства из федерального бюджета составили в тот год около 24,5 млрд рублей (на 18,7 процента больше). Расходы краевого бюджета планировали уточнить почти на 3,7 млрд рублей и составили более 37,1 млрд рублей, что оказалось на 11 процентов больше первоначально утвержденных расходов.

Два алтайских предприятия имеют на сегодня максимальный долг по зарплате перед своими работниками. Речь шла о Рубцовском тракторном и Рубцовском машиностроительном заводах.

2008 год

Восьмиклассница из Барнаула готовится стать мамой. Из-за беременности круглую отличницу перевели на домашнее обучение.

Пенсионеры Барнаула перекрыли главный проспект города. Около 1,5 тыс. пожилых людей требовали "пожизненно оставить для них бесплатные проездные". 30 октября 2008 года вопрос о сохранении Единого социального проездного билета (ЕСПБ) вынесен на сессию алтайских законодателей. Речь шла о том, чтобы льготникам предоставили право выбора: либо ЕДВ в размере 410 или 390 рублей, либо единый социальный проездной билет.

Впрочем, во второй половине дня вопрос был решен, о чем на "Амике" появилась новость:

"Депутаты окончательно приняли решение предоставить региональным льготникам право выбора: либо ежемесячные денежные выплаты, либо предоставление Единого социального проездного билета. Ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным лицам увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты, сейчас они составляют 410 и 390 рублей соответственно. С 1 января 2009 года выплаты увеличатся до 450 ветеранам труда и 430 — труженикам тыла и репрессированным лицам".

2009 год

МВД опровергло информацию о проведении учений по разгону митинга пенсионеров. Пресс-служба МВД РФ опровергла информацию о том, что в Подмосковье прошли учения, на которых отрабатывались мероприятия по разгону митинга пенсионеров, требующих социальной поддержки. В сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства, эти сведения названы "домыслами отдельных представителей СМИ".

У барнаульцев появилась возможность без предварительной записи попасть в краевой диагностический центр.

На "старом" мосту в Барнауле полностью заменили 10 пролетов левой эстакады. Всего их у моста 17. В 2008 году мостоотрядовцы уже провели ремонт правобережной эстакады моста, заменив на ней полностью три пролета.

2010 год

Россия переходит на зимнее время. Как сообщалось на портале, традиционный переход на зимнее время, который произойдет в ночь с 30 на 31 октября, не доставит неудобств авиапассажирам. В это время самолеты просто не будут взлетать. А приземляться будут по фактическому времени.

В Барнауле сегодня проведут автогонки, посвященные Дню автомобилиста.

2011 год

Самым популярным комментатором на сайте Amic.ru признан "обаятельный хам" "Дядька". Голосование это предложили сами читатели. Номинантов на звание тоже выбирали они, создав специальную ветку на форуме. Затем было объявлено голосование. За 2 недели в нем приняли участие более 4 тыс. человек.

На космодроме Байконур сегодня запланирован запуск "Прогресса М-13М. Грузовой корабль "Прогресс М-13М" доставит на станцию научную аппаратуру, топливо для поддержания орбиты станции, продукты питания и воду для космонавтов, средства технического обслуживания и санитарно-гигиенического обеспечения, медицинское и другое необходимое оборудование. Общая масса всех грузов – 2 тыс. 648 кг.

2012 год

Тарифы на коммунальные услуги в 2013 году повысятся на 15 процентов. Как предполагали тогда специалисты, в 2013 году,  а также в 2014 и 2015, рост тарифов на коммунальные услуги в России ожидался активнее, чем рост заработной платы. Рост минимальной зарплаты, которая в РФ почти не увеличивалась,  с 1 января 2013 года ожидался порядка 10%.

Ученые заявили, что найденный в Горной Шории клочок шерсти принадлежит снежному человеку.

Барнаул определился с концепцией бренда города. Члены Координационного совета по развитию туризма при администрации города Барнаула решили, что для бренда Барнаула наиболее актуальной является концепция: "Барнаул – деловой, культурный и туристический центр трансграничного региона Большой Алтай".

2013 год

Сотрудники уголовного розыска Алтайского края предотвратили заказное убийство. Его пытался организовать житель одного из городов региона. Заказчик искал исполнителя, которому планировали поручить убийство должностного лица. Правоохранители узнали о намечающемся преступлении и разыграли заказное убийство.

В Алтайском крае продавали квартиры в "виртуальных" жилых домах. Так, некоторые агентства недвижимости публиковали рекламные объявления о продаже квартир в строящемся жилье, при этом на момент размещения рекламы проектные декларации на строительство домов не были представлены в Госинспекцию и размещены в СМИ или сети "Интернет".

2014 год

В Барнауле наметился спад рождаемости. В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2013 года демографическая ситуация в Барнауле характеризовалась снижением числа родившихся на 23 человека и ростом числа умерших на 211 человек.

Алтайские депутаты одобрили Сергея Локтева и Владимира Притупова в качестве вице-губернаторов. 49 парламентариев проголосовали за дачу согласия на назначение Локтева Сергея Александровича на должность первого заместителя губернатора Алтайского края. Еще девять не голосовали.

Барнаул засыпало снегом. Как отмечал портал, в этот день в Барнауле появились сугробы.

2015 год

Ученые доказали родство индейцев и народов Алтая. Доктор биологических наук, сотрудник кафедры генетики Кемеровского госуниверситета Мария Лавряшина изучила генетику коренного населения Сибири и Америки и нашла сходство. Ее научную работу опубликовал один из самых авторитетных научных журналов мира – Science.

Конкурс на сити-менеджера Барнаула состоится 22 декабря. Необходимость назначения главы администрации города (сити-менеджера) возникла после досрочной отставки Игоря Савинцева. Назначенный на этот пост в 2010 году, он ушел в отставку 11 сентября 2015 года по состоянию здоровья.

Блаттер рассказал о тайной сделке по поводу чемпионата мира-2018.

В интервью The Financial Times отстраненный от работы в футбольной сфере глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил: право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года Россия получила в результате совершения тайной сделки между руководителями ФИФА.

2016 год

Плюсовую температуру прогнозируют в Алтайском крае 30 октября. В Барнауле в тот день было преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -1…-3 градуса, ветер до восьми метров в секунду.

Участок на пр. Ленина, где недавно провалился асфальт, открыли для движения. Дорожники закончили ремонтировать участок на проспекте Ленина (на отрезке между улицами Чкалова и Димитрова), где 27 октября провалился асфальт. Теперь на этом участке дороги движение открыто для всех видов транспорта.

Участок земли на Балтийской в Барнауле готовы отдать под новый ТРЦ. Как сообщали в Фонде имущества Алтайского края, выставленный на аукцион лот связан с правом заключения договора аренды земельного участка площадью 2,5720 гектара сроком на пять с половиной лет.

 

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Комментарии

30.10.2017 15:40
iOne

Ни о чем, если коротко

0  0
30.10.2017 16:10
- гость -

Только дизайн был лучше.

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