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Бюджет-2018 Барнаула прошел первое чтение без поддержки оппозиции

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Главный финансовый документ города не поддержали КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"

Фото: cargonews.lt

Бюджет Барнаула на 2018 год прошел первое чтение на очередной сессии гордумы в пятницу, 27 октября. За принятие проголосовали только единороссы, коих в БГД большинство. Коммунисты были против, справедливороссы и либерал-демократы от голосования воздержались.

Параметры бюджета

Основные параметры главного финансового документа города (пока без учёта межбюджетных трансфертов):

  • Доходы — 9 млрд 282 млн рублей, в том числе собственные доходы 6 млрд 360 млн рублей,
  • Расходы — 9 млрд 658,2 млн
  • Дефицит — 376,2 млн

Эти данные не окончательные, потому пока не принят бюджет краевой, неизвестны окончательные суммы финпомощи из региональной в городскую казну.

"Основными источниками дохода остаются налоги на доходы физических лиц, налоги по специальным налоговым режимам, налоги на имущество. Но в 2018 году ожидается снижение поступления налоговых доходов, в том числе из-за сокращения земли и имущества для продажи", — сообщила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула Надежда Тиньгаева.

Бюджет Барнаула — программный бюджет, его расходы расписаны по муниципальным программам. В 2018 году их 19.

Например, на развитие дорожно-транспортной системы Барнаула будет направлено 1 млрд 114 млн рублей, на программу "Барнаул — комфортный город" — 280 млн рублей, на жилье для молодых семей — 44 млн рублей, на образование и молодежную политику — 5 млрд 194 млн рублей.

Говоря о расходах, Тиньгаева подчеркнула, что на соцсферу будет направлено 62% ресурсов. Предусмотрен рост фонда оплаты труда бюджетников. Однако этого будет недостаточно для достижения показателей, установленных президентом.

"Именно сейчас необходимо проводить энергичную политику по развитию системы платных услуг", — отметила она.

Надежда Тиньгаева подчеркнула, что город не отягощен долгами, кредиторской задолженностью.

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Но мертвым грузом продолжает висеть проблема по исполнительным листам судебных приставов по очистным сооружениям и ливневой канализации — около 5 млрд рублей. На погашение долгов в бюджете-2018 заложено около 2 млн рублей, сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов. Он сообщил, что решить проблему со строительством ливневок город пока не в состоянии.

Почему не было единогласной поддержки

При обсуждении проекта бюджета еще до сессии депутаты в рамках работы в комитетах обратили внимание на несколько "болевых точек":  недостаточный рост фонда оплаты труда бюджетников, недостаточная сумма на переселение граждан из аварийного жилья и текущий ремонт дорог.

На самой сессии за бюджет проголосовало только 28 депутатов из 37 присутствовавших. Все — члены фракции "Единая Россия". Все три члена фракции КПРФ проголосовали против, все три депутата "Справедливой России" и все три ЛДПР воздержались.

Как пояснила глава думских коммунистов Елена Хрусталева, в запланированном бюджете сокращаются расходы на ЖКХ, образование, социальное обеспечение населения.

"Например, на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов планируется потратить 7 млн рублей, а на развитие похоронной службы и благоустройство кладбищ — 33 млн рублей. Может, перераспределить средства и потратить больше на живых? При этом на отлов и содержание безнадзорных животных — 2 млн рублей. Получается 7 млн на инвалидов и 2 млн на собак", — заявила она.

"Справедливая Россия" в лице Оксаны Молодых высказала претензии относительно стабильно растущего налога на имущество физических лиц, отсутствия решения проблемы по устройству ливневой канализации, переселения из аварийного жилья, капитального ремонта, ремонта дорог.

Во втором и окончательном чтении бюджет будет принят в конце ноября, даже если оппозиция снова его не поддержит.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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