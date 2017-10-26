Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал к принятию законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда может быть повышен с 1 января 2018 года до 9489 рублей, пишет "Парламентская газета".
"С 1 января 2018 года размер минимальной оплаты труда составит 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины МРОТ за второй квартал 2017 года", — сказала заместитель министра труда Любовь Ельцова, выступая перед законодателями.
Она отметила, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда будет устанавливаться в зависимости от величины МРОТ второго квартала предшествующего года.
"Кроме того, размер действующей потребительской корзины продлится до 2020 года в связи с необходимостью доведения МРОТ до прожиточного минимума", — добавила Ельцова.
По словам члена комитета Олега Шеина, в западных странах сумма МРОТ составляет 40% от средней заработной платы: "В России, по данным Росстата, средняя зарплата составляет 40 000 рублей, таким образом, минималка должна быть около 16 000".
Первый заместитель Комитета Михаил Тарасенко отметил, что нынешнее отставание МРОТ от минимального прожиточного минимума является экономической и нравственной проблемой: "В прогрессивных странах минимальный прожиточный минимум — это прошлый век. В Евросоюзе сумма МРОТ составляет даже больше, чем сказал депутат Шеин, — около 50% от средней зарплаты".
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