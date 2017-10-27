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Усадьбу с искусственным озером продают под Барнаулом за 20 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Коттедж площадью 300 квадратных метров находится в селе Бобровка
Фото: avito.ru
 
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в селе Бобровка под Барнаулом за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru
 
Дом расположен на огороженном и охраняемом участке площадью 48,6 сотки. Дополнительно оформляется прилегающая территория, после чего площадь занимаемого участка увеличится до 70 соток. "На участке установлен шикарный сруб бани из толстых бревен площадью около 144 квадратных метров и закрытая беседка. Оборудовано искусственное озеро", — отмечает автор объявления.
 
Отопление газовое, осуществляется двумя котлами, электроэнергия подключена, вода заведена, канализация местная.
 
Продавец также подчеркивает, что дом находится в районе элитной застройки в микрорайоне в непосредственной близости от берега реки Бобровки.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.10.2017 09:03
Оо

зачет, только мне 19 млн не хватает

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27.10.2017 09:07
- гость -

во-первых, дикий недострой. туда денег еще вваливать пару вагонов.
во-вторых, зачем при такой территории впритык к дому еще один коттедж?
и в заключение: зачем так размахиваться, если не уверен в результате? штаны порвались?

0  0
27.10.2017 09:22
- гость -

Через пару лет территория поменьше будет и речка поближе станет

0  0
27.10.2017 09:22
гость

А достраивать кто будет)))?

0  0
27.10.2017 09:26
Мурзик

Участочек конечно зачетный

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