Социальные пенсии пенсионеров увеличатся на 4,1% с 1 апреля 2018 года

Социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 4,1% и составят более 9 тысяч рублей, сообщается в комментарии, размещенном на сайте Пенсионного фонда России.
Отмечается, что после очередного увеличения среднегодовой размер социального пособия для всех категорий пенсионеров вырастет до 9 045 рублей, что эквивалентно 103,7% к прожиточному минимуму пенсионера.
Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.
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