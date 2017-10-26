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Медсестру наказали за спасение жизни человека на собственном автомобиле

, ИА "Амител"
Ближайший исправный автомобиль скорой помощи пришлось бы вызывать издалека, и человек мог умереть, не дождавшись

Фото: mtdata.ru

Сотрудницу скорой помощи деревни Кутырлы Омской области оштрафовали за то, что она попросила родных умирающего человека оплатить его доставку до больницы, поскольку машина скорой помощи уже давно сломана, сообщает LIFE со ссылкой на местную газету "Ореол".

"По причине того, что юридически медицинская сестра, приняв решение о более быстрой транспортировке пациента, нарушила алгоритм оказания медицинской помощи, на нее наложено дисциплинарное взыскание", — отметили в региональном Минздраве.

При обследовании местного жителя медсестра заподозрила у него внутреннее кровотечение. Сотрудница подстанции решила отвезти больного на своей машине и попросила родных оплатить бензин. Медсестра объяснила ситуацию тем, что местный автомобиль скорой помощи сломан, а ближайший исправный пришлось бы вызывать издалека, и человек может умереть, не дождавшись приезда. В итоге пациента доставили вовремя и успели прооперировать — он остался жив.

О случившемся в соцсетях рассказала дочь мужчины. Она пожаловалась на то, что машина медиков была в неисправном состоянии, и поэтому ей пришлось заплатить 500 рублей за доставку отца в больницу.

В Минздраве Омской области провели проверку по данному факту, в результате виновной признали медсестру.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.10.2017 20:50
- гость -

500 руб. за жизнь отца жалко?

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