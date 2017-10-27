Фото Евгения Кучинева/ spichka.org
Торговых центров и магазинов крупных сетей в охранной зоне бывшего сереброплавильного завода в Барнауле не будет, заверили в городской администрации.
Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, накануне сити-менеджер Сергей Дугин
встретился с главным архитектором Алтайского края Виктором Четошниковым
и обсудил с ним вопросы совершенствования градостроительной политики.
"Необходимо учитывать мнение ведущих архитекторов в вопросах развития города. Их высокий профессионализм, жизненный опыт помогут в реализации градостроительной политики. Все важные решения должны приниматься с участием общественности. Эта практика оправдала себя при строительстве объектов туркластера, когда каждый этап, от строительства до благоустройства, обсуждался на общественном совете с участием авторитетных экспертов", — подчеркнул глава администрации.
В этом контексте был поднят вопрос реконструкции территории бывшего сереброплавильного завода. "Никаких торговых центров с магазинами крупных торговых сетей на территории охранной зоны памятника не будет", — подчеркивают в мэрии.
Также городские власти добавляют, что новому собственнику "Спички" в лице ООО "Матч" даны рекомендации информировать барнаульцев о том, какие объекты туристической инфраструктуры предполагается здесь создать.
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