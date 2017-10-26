Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением создать парк "Деревня гномов", который будет находиться недалеко от подмосковного города Видное, сообщает РИА "Новости".
Предложение Жириновский направил министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому.
"Прошу вас оказать содействие в реализации проекта по созданию на территории Московской области лесного парка "Деревня гномов", — говорится в письме.
Ранее Жириновский предложил ввести дополнительные дни отпуска и отменить новогодние каникулы.
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