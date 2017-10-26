В российских школах будут введены "минутки безопасности", на которых ученикам расскажут о правилах поведения на дороге и соблюдении ПДД, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобрнауки.
"По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации министерство планирует подготовку и проведение на постоянной основе на последних уроках во всех классах общеобразовательных организаций "минуток безопасности", рассчитанных на все возрастные группы учащихся", — сообщили в Минобрнауки.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы планируют увеличить штрафы для пешеходов за несоблюдение правил дорожного движения.
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