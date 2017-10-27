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Комментарии
За такое количество преступлений совсем и небольшие сроки дали.
РАССТРЕЛЯТЬ!
Позорище! В таких делах надо быть следователям особенно внимательными и ответственными. Если сфабриковали дело, то это будет капец, хотя у нас могут просто заставить сми тупо молчать, а ментов по удо выпустить со временем.
преступники должны сидеть.
жаль, что крайсуд не сможет дать больше, чем первая инстанция...
27.10.2017 09:01
- гость -
позорище - это ты.
ты материалы дела читал, чтобы пасть раскрывать про фабрикацию?
есть основание алтайскому суду не верить?
пусть посидят оборотни в погонах . УДО ментам дают редко
После " Именем РФ приговорить головореза Джабраилова к штрафу 4 тыщ.расейских Рублёф за стрельбу в отеле..." я теперь всем судам поверил.
Надо быть мужиками, офицерами. Накосячили несите наказание достойно. Накосячили не одни, говорите , чей приказ был. Только не надо из себя восьмиклассниц невинных строить
Я конечно понимаю что родственники не согласны, но так всегда, дело не в том кто человек, очень редко когда родственники согласны с приговором, давайте каждая семья с пикетами ходить будет.
27.10.2017 09:14
9:03
а причём здесь Джабраилов?
ты головой битый?
у Джабраилова ствол легальный, наградной, проступок - не уголовка, а административное правонарушение. КоАП, понимаешь? не УК, а КоАП. там нет санкции садить на 100 лет за такие проступки. ущерб гостинице он погасил. штраф по санкции статьи ему дали. чё те ещё надо?
а тут уголовники, в составе организованной группы.
иногда, таким затупанам как ты, лучше жевать, чем пасть открывать.
Надо быть очень смелым, чтобы сфабриковать дело против 10 человек