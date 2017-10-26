Российской семье из трех человек для роскошной жизни необходимо в месяц 1,6 миллиона рублей, посчитали в исследовательском холдинге "Ромир".
Два года назад данный показатель составлял 950 тысяч рублей. Аналитики предполагают, что за это время у людей выросли запросы. Впрочем, если сделать корректировку на инфляцию и изменившиеся курсы валют, то рост запросов окажется не таким уж и стремительным, уточняется в исследовании.
Кроме того, эксперты сравнили запросы для "нормальной" и "роскошной" жизни. И если в 2015 году разница была в 14 раз, то сейчас — 19. Так, два года назад россияне говорили, что для "нормальной" жизни им нужно 68 900 рублей в месяц, сейчас же они оценили ее в 83 600 рублей.
Что касается налогообложения "роскошных" предметов, то их владельцы должны платить дополнительный налог, если предмет стоит 4,5 миллиона и выше, считают россияне. Два года назад они оценивали такие предметы как минимум в 3,2 миллиона рублей.
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