Близ норвежского острова Шпицберген в море упал российский вертолет. По данным Reuters со ссылкой на норвежскую спасательную службу, на борту находились 8 человек. Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.
Как сообщила спасательная служба Северной Норвегии в своем Twitter, российский вертолет упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию.
Как уточняет РИА Новости, вертолет, скорее всего, направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург. Вертолет потерпел крушение около 15:35 по местному времени (16:35 по Москве).
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