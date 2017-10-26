Тверской суд Москвы оштрафовал Умара Джабраилова на 4 тысячи за стрельбу в отеле, сообщает РЕН ТВ.
"Постановлением мирового судьи судебного участка 370 Тверского района города Москвы от 26 октября 2017 года Джабраилов Умар Алиевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей", — сообщили в Тверском суде Москвы.
Джабраилов вину признал и раскаялся в содеянном, заявив, что его поведение обусловлено несколькими контузиями во время участия в боевых действиях в Чечне. Он попросил, чтобы в суде его дело рассмотрели в особом порядке.
Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве.
Как сообщали СМИ, в конце августа Умар Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в гостинице Four Seasons, располагающейся в центре Москвы. Чеченский бизнесмен стрелял из наградного пистолета Ярыгина.
Уточнялось, что у Джабраилова возник конфликт с сотрудниками отеля, когда тележку с едой в номер прикатила уборщица, а не официант. После этого бизнесмен начал стрелять в потолок и требовать самого главного начальника. Предпринимателя задержали после жалобы охраны на то, что у них в лифте отеля катается мужчина с пистолетом.
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