Очередной прогресс дошел до Алтайского края — мессенджер Telegram. Последние полгода в регионе стали появляться свои Telegram-каналы – как у СМИ, так и у частных лиц, в основном у политологов и журналистов. Особенность мессенджера в том, что здесь "обитает" аудитория, которой слухи просто так не продашь, а если будешь писать чушь, то тебя очень быстро перестанут читать. Здесь не важно количество подписчиков, всё определяет качество аудитории. В России Telegram — мощная сеть распространения информации, в том числе вбросов и слухов. В Telegram можно писать всё, что думаешь, и делать это абсолютно анонимно. Продукт Павла Дурова иногда быстрее самых быстрых СМИ. У Amic.ru тоже есть свой канал – "News@amic.ru", подписывайтесь. Журналист "Амитела" Александра Черданцева и блогер Антон Понкрашёв, автор популярного канала об алтайской политике "ПолитАлтай", выяснили, кто из алтайских чиновников и депутатов пользуется этим мессенджером, а также узнали у них, что они читают. Оказалось, что поклонников среди алтайского политистеблишмента немного.
Депутаты Госдумы. Из госдумцев точно знаем, что Telegram-каналы читают единоросска Наталья Кувшинова и справедливоросс Александр Терентьев. Наталья Кувшинова подписана на каналы молодежных движений, канал "Единой России", политологический "Давыдов. Индекс", некоторые федеральные СМИ. А Александр Терентьев в основном на новостные каналы: "Российская газета", "Росбалт". По его словам, новости удобнее читать именно через Telegram.
"Telegram в значительной степени экономит время, ведь там нет ничего лишнего и все новости собраны в одном месте", — сказал он.
У единоросса Даниила Бессарабова Telegram нет.
Депутаты АКЗС
Конечно, всем в телефон мы не заглядывали. Но среди депутатов нового созыва много молодых и продвинутых, так что и этот мессенджер должны бы многие иметь. В ногу со временем идет справедливоросс Александр Молотов. Он читает как федеральные ("Незыгарь", "Методичка", "Венедиктов"), так и краевые ("ПолитАлтай", "Потрачено", "Админресурс") политические и экономические каналы.
Депутат от ЛДПР Евгения Боровикова в Telegram, разумеется, подписана на канал Жириновского. А еще BBC Russian, "Амик.ру", "Незыгарь", "Интересные статьи".
Единоросс Денис Голобородько из тех, кто только начал осваивать этот мессенджер.
"Подписан на Telegram-каналы традиционных СМИ, но в основном читаю их на интернет-ресурсах. Постепенно отписываюсь, но остался сейчас на "Коммерсанте", хотя и пользуюсь приложением. В общем, использую как более быстрый трек доставки информации. "Незыгарь" – думаю, тут все понятно, мне его в какое-то время рекомендовали почитать, пока остался. Хотя в последнее время почему-то кажется, что инсайд падает. "Политбюро 2.0" интересен уникальностью разработок и рейтингов "Минченко Консалтинг", а также анализом прошедших избирательных кампаний", — рассказал Денис Голобородько.
Из региональных читает "ПолитАлтай", "ПолитЦентр", "Потрачено".
Коммунистка Вероника Лапина подписана на "Лентач", "Админресурс", "Выборы, выборы, выборы", "ПолитАлтай", "Политштурм" (канал публикует аналитические материалы и выдержки из произведений классиков марксистской идеологии), "Закон и право" (юридическая практика и новости из этой сферы).
Единоросс Дмитрий Аганов еще вчера не пользовался этим мессенджером, а уже сегодня (после разговора с корреспондентом Amic.ru) подключился к Telegram и намерен активно им пользоваться.
Справедливоросс Алексей Найден этот мессенджер имеет, но активно им не пользуется.
А еще мы поинтересовались у справедливоросса Владислава Вакаева, единоросса, спикера АКЗС Александра Романенко, либерал-демократа Дмитрия Степурко. Так вот, Telegram у них нет.
Депутаты Барнаульской гордумы. Молодой справедливоросс Александр Обидин читает "ПолитАлтай", "Методичку", DeCenter, GoodTraders, "Блокчейн Ньюс", "Левиафан", "Пентхаус".
Член фракции "Единая Россия" в БГД и сопредседатель регионального Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко: "Архитектура власти" (агрегатор наиболее важных политических новостей в СФО), "Тайга.инфо", "ОНФ", "КСТАТи", "ПолитАлтай".
Председатель Барнаульской гордумы, член фракции "Единая Россия" Галина Буевич Telegram не пользуется. Член фракции "СР" Оксана Молодых – тоже, но обещает исправить ситуацию.
Чиновники
Конечно, мы опросили и некоторых чиновников.
Вот, например, как ответил на вопрос корреспондента портала Amic.ru заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин:
"Какой Telegram, я с компьютером-то на вы. На это есть специально обученные люди".
Любопытно, но "не в теме" заместитель председателя правительства Алтайского края — руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь. Он, кстати, отвечает за политику в крае.
А с ним начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк, председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, руководитель департамента информационной политики регионального правительства Андрей Ляпунов.
Комментарии
понравился щукинский ответ)
он бы еще заявил, что читать не умеет)