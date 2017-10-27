Очередной прогресс дошел до Алтайского края — мессенджер Telegram. Последние полгода в регионе стали появляться свои Telegram-каналы – как у СМИ, так и у частных лиц, в основном у политологов и журналистов. Особенность мессенджера в том, что здесь "обитает" аудитория, которой слухи просто так не продашь, а если будешь писать чушь, то тебя очень быстро перестанут читать. Здесь не важно количество подписчиков, всё определяет качество аудитории. В России Telegram — мощная сеть распространения информации, в том числе вбросов и слухов. В Telegram можно писать всё, что думаешь, и делать это абсолютно анонимно. Продукт Павла Дурова иногда быстрее самых быстрых СМИ. У Amic.ru тоже есть свой канал – "News@amic.ru", подписывайтесь. Журналист "Амитела" Александра Черданцева и блогер Антон Понкрашёв, автор популярного канала об алтайской политике "ПолитАлтай", выяснили, кто из алтайских чиновников и депутатов пользуется этим мессенджером, а также узнали у них, что они читают. Оказалось, что поклонников среди алтайского политистеблишмента немного.

Депутаты Госдумы. Из госдумцев точно знаем, что Telegram-каналы читают единоросска Наталья Кувшинова и справедливоросс Александр Терентьев. Наталья Кувшинова подписана на каналы молодежных движений, канал "Единой России", политологический "Давыдов. Индекс", некоторые федеральные СМИ. А Александр Терентьев в основном на новостные каналы: "Российская газета", "Росбалт". По его словам, новости удобнее читать именно через Telegram.

"Telegram в значительной степени экономит время, ведь там нет ничего лишнего и все новости собраны в одном месте", — сказал он.

У единоросса Даниила Бессарабова Telegram нет.

Депутаты АКЗС

Конечно, всем в телефон мы не заглядывали. Но среди депутатов нового созыва много молодых и продвинутых, так что и этот мессенджер должны бы многие иметь. В ногу со временем идет справедливоросс Александр Молотов. Он читает как федеральные ("Незыгарь", "Методичка", "Венедиктов"), так и краевые ("ПолитАлтай", "Потрачено", "Админресурс") политические и экономические каналы.

Депутат от ЛДПР Евгения Боровикова в Telegram, разумеется, подписана на канал Жириновского. А еще BBC Russian, "Амик.ру", "Незыгарь", "Интересные статьи".

Единоросс Денис Голобородько из тех, кто только начал осваивать этот мессенджер.

"Подписан на Telegram-каналы традиционных СМИ, но в основном читаю их на интернет-ресурсах. Постепенно отписываюсь, но остался сейчас на "Коммерсанте", хотя и пользуюсь приложением. В общем, использую как более быстрый трек доставки информации. "Незыгарь" – думаю, тут все понятно, мне его в какое-то время рекомендовали почитать, пока остался. Хотя в последнее время почему-то кажется, что инсайд падает. "Политбюро 2.0" интересен уникальностью разработок и рейтингов "Минченко Консалтинг", а также анализом прошедших избирательных кампаний", — рассказал Денис Голобородько.

Из региональных читает "ПолитАлтай", "ПолитЦентр", "Потрачено".

Коммунистка Вероника Лапина подписана на "Лентач", "Админресурс", "Выборы, выборы, выборы", "ПолитАлтай", "Политштурм" (канал публикует аналитические материалы и выдержки из произведений классиков марксистской идеологии), "Закон и право" (юридическая практика и новости из этой сферы).

Единоросс Дмитрий Аганов еще вчера не пользовался этим мессенджером, а уже сегодня (после разговора с корреспондентом Amic.ru) подключился к Telegram и намерен активно им пользоваться.

Справедливоросс Алексей Найден этот мессенджер имеет, но активно им не пользуется.

А еще мы поинтересовались у справедливоросса Владислава Вакаева, единоросса, спикера АКЗС Александра Романенко, либерал-демократа Дмитрия Степурко. Так вот, Telegram у них нет.

Депутаты Барнаульской гордумы. Молодой справедливоросс Александр Обидин читает "ПолитАлтай", "Методичку", DeCenter, GoodTraders, "Блокчейн Ньюс", "Левиафан", "Пентхаус".

Член фракции "Единая Россия" в БГД и сопредседатель регионального Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко: "Архитектура власти" (агрегатор наиболее важных политических новостей в СФО), "Тайга.инфо", "ОНФ", "КСТАТи", "ПолитАлтай".

Председатель Барнаульской гордумы, член фракции "Единая Россия" Галина Буевич Telegram не пользуется. Член фракции "СР" Оксана Молодых – тоже, но обещает исправить ситуацию.

Чиновники

Конечно, мы опросили и некоторых чиновников.

Вот, например, как ответил на вопрос корреспондента портала Amic.ru заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин:

"Какой Telegram, я с компьютером-то на вы. На это есть специально обученные люди".

Любопытно, но "не в теме" заместитель председателя правительства Алтайского края — руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь. Он, кстати, отвечает за политику в крае.

А с ним начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк, председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, руководитель департамента информационной политики регионального правительства Андрей Ляпунов.