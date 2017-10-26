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Путин выступил за повышение безопасности Сети "без тотальных барьеров"

, ИА "Амител"

Фото: panoptikon.org

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил повысить безопасность инфраструктуры российского сегмента интернета, избегая при этом тотальных барьеров, передает ТАСС.

Путин отметил, что не следует предлагать инициативы по введению тотальных барьеров, поскольку права граждан на получение информации и ее распространение в интернете необходимо уважать.

"Подчеркну: речи не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации", — заявил президент.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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