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Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Первый доклад будет озвучен 15 января 2018 года и далее будет представляться ежеквартально

Фото: rusdialog.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение Контрольному управлению к 15 января 2018 года представить доклад о готовности объектов Чемпионата мира по футболу, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий пункт содержится среди поручений, составленных после совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018", который состоялся 3 октября.

Первый доклад экспертов Контрольного управления по вопросу мониторинга завершения строительства спортивной инфраструктуры к мундиалю будет озвучен 15 января 2018 года и далее будет представляться ежеквартально.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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