На упавшем в море вертолете Ми-8 близ архипелага Шпицберген летели члены постоянной научной экспедиции, пишет "Газета.Ru".
По данным Минэнерго России, это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики: Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. По данным на сайте института, Каулио — ведущий инженер гидрологического отряда, Голованов — замначальника экспедиции, Фатеев — ведущий инженер.
Также на борту лайнера находились члены экипажа: командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.
Как рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, в настоящее время руководство проверяет информацию о том, что на борту находились сотрудники этого института.
"Наши люди работают на Шпицбергене, мы выясняем, что случилось. Экспедиция постоянно базируется в поселке Баренцбург. На архипелаге работает порядка 10 наших сотрудников. Это комплексная экспедиция, на архипелаге работает Российский научный центр, состоящий из 12 организаций, выполняется межведомственная программа, в рамках которой выполняется 29 мероприятий: гидрология, изучения атмосферы и т.д. — комплексное изучение природной среды в связи с климатическими изменениями. Экспедиция круглогодичная, доставляют людей туда как воздушным путем, так и судовым", — рассказал директор института Макаров.
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