В перуанской пещере Наска ученые обнаружили мумии, напоминающие человека. Однако находки имеют нехарактерные для людей вытянутые черепа и непропорциональные конечности, сообщает ТК "Звезда".
У всех скелетов на руках и ногах только по три пальца. Как уверяют исследователи, сенсационная находка представляет собой венец творения.
Уфологи не сомневаются, что находка имеет отношение к инопланетянам. Об этом может свидетельствовать форма головы, которую никак нельзя искусственно довести до характерных приплюснутых форм.
Отмечается, что останки обнаружили в пустыне Наска, которая известна на весь мир гигантскими рисунками. Изображения вряд ли могли быть созданы земными людьми. На плато нарисованы животные, птицы и насекомые, а также люди, которые очень напоминают найденные мумии. При этом изображения видны только с очень большой высоты.
Комментарии