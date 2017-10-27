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Провожаем октябрь: куда в Барнауле сходить и как провести время на выходных

, ИА "Амител", Мария Трубина
Хэллоуинские вечеринки, спектакли и кинопремьеры: составляем гид на 26 и 27 октября

Последние выходные октября в этом году обещают быть довольно интересными и насыщенными в культурно-развлекательном плане. Так, вечером покажут сразу два достойных спектакля: в МТА в 17:00 можно будет увидеть комедию "Вишневый сад", а в театре драмы в 17:30 сатирическую историю по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира".

Концертный зал "Сибирь" порадует всех любителей хорошей музыки. Здесь в 18:00 начнется концерт "Высоцкий – XXI век".

Мероприятие посвящено памяти известного музыканта. В программе принимают участие Лев Шапиро, Владимир Кислов, Александр Волокитин, Яна Филиппова, Александр Рухадзе, Константин Божко, Борис Бергер, Барнаульский детский хор и другие.

Кроме того, в преддверии Хэллоуина в нескольких городских клубах, таких как CocoBongo, "Че Гевара", Hairy Lemon Pub, Фараон и XXXX, пройдут тематические вечеринки для тех, кто все-таки хочет отметить праздник темных сил и различной нечисти, который в этом году выпадает на будний день.

В воскресенье отдохнуть душой стоит на светлой и доброй оперетте "Белая акация", которую покажут в музкомедии в 17:00. В театре драмы, напротив, в 17:30 покажут серьезный спектакль режиссера Олега Пермякова "Земля Эльзы".

В клубе Rock Pub выступит команда Good Times. Организаторы обещают зрителям безудержное веселье, море энергии и виртуозное исполнение на духовых инструментах, начало в 20:00.

Главной премьерой недели стала скандальная лента Алексея Учителя "Матильда" о любви последнего русского императора и балерины. В главных ролях зрители увидят Михалину Ольшанску, Ларса Айдингера, Луизу Вольфрам, Данилу Козловского. Также на большой экран вышла еще одна отечественная лента "Последний богатырь", зарубежный фантастический триллер "Скайлайн 2", ужасы "Пила 8" и мультфильм "Мы — монстры".

Если вы давно не были на выставке, то сходите в галерею "Бандероль", где не так давно открылась экспозиция "Дата, подпись, точка". Здесь собраны работы Арама Маиляна.

"В каждой дате, подписи и каждой точке, которую ставит человек, сокрыто самое важное о нём. В них можно увидеть его неповторимое отражение, написать картину его жизни, нарисовать узор его дней", — рассказывают в галерее.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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