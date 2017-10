Британский журнал The Economist поместил на обложку октябрьского номера президента России Владимира Путина в образе царя.

Журнал припомнил 100-летнюю годовщину октябрьского переворота 1917 года. "Пока мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя", — пишет издание.

Мундир, в котором представлен Путин, расшит штампами о России: истребители, ракеты, нефтяные трубы, вооружение, сам Путин с удочкой, полуостров Крым, украшающий грудь, и не только.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1