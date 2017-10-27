Британский журнал The Economist поместил на обложку октябрьского номера президента России Владимира Путина в образе царя.
Журнал припомнил 100-летнюю годовщину октябрьского переворота 1917 года. "Пока мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя", — пишет издание.
Мундир, в котором представлен Путин, расшит штампами о России: истребители, ракеты, нефтяные трубы, вооружение, сам Путин с удочкой, полуостров Крым, украшающий грудь, и не только.
As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1— The Economist (@TheEconomist) October 26, 2017
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