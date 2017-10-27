В Госдуме отклонили проект федерального закона о повышении штрафа для лиц, занятых деятельностью в сфере оказания услуг по организации досуга, в заведении которых распространяются наркотики, пишет "Парламентская газета".
"Сейчас есть ответственность для руководителей такого бизнеса, но она никого не пугает. Я предлагаю штраф от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц за попустительство и распространение наркотиков", — предложил автор законопроекта, член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.
По словам законодателя, до 40% молодежи попробовали наркотики в клубах, где распространяется до 50% всех наркотических веществ.
Также Нилов предложил приостановление деятельности таких заведений до 90 дней, а если и это не поможет, то лишать статуса юридического лица.
Законопроектом предлагается, в случае непринятия юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных мер, направленных на предупреждение сбыта наркотических и психотропных средств, наложение штрафа на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток.
По мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, от законопроекта не будет никакого эффекта: "Предлагаю согласиться с позицией фракции "Единая Россия" и отклонить данную инициативу. Однако приступить к разработке более серьёзного законопроекта, в которой я готов принять участие".
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев выразил мнение, что искоренить наркоманию таким образом не получится. Впрочем, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко считает, что любой шаг по борьбе с наркоманией будет правильным: "Наш дом горит — 8 миллионов наркоманов в России. Это не только разрушенные семьи, это разрушенная страна. Я считаю, что поддержать этот законопроект просто необходимо".
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