В Госдуму внесли инициативу о возврате института доплат бывшим депутатам региональных парламентов, которые работали на непостоянной основе, пишет "Парламентская газета".
Инициатива заключается в том, чтобы вернуться к функционировавшей до 2016 года норме. Тогда был принят закон о том, что если субъект Федерации и готов доплачивать экс-депутатам из регионального бюджета, то только парламентариям, работавшим на постоянной профессиональной основе. Доплата может назначаться, только если бывший избранник достиг пенсионного возраста (или же потерял трудоспособность во время представительства интересов граждан в региональном парламенте).
Предложено вернуть доплаты непрофессиональным экс-депутатам, потому что они тоже представляли интересы граждан — только по-другому и за меньшие деньги. Обычно это делегаты от провинции: руководители фермерских хозяйств и другие политические и экономические активисты.
В инициативе отмечается, что все эти депутаты отвлекались от своего дела, ездили по бездорожью на пленарные заседания в столицу, чтобы представлять интересы отдаленных уголков, а потому вправе рассчитывать на прибавку. Ведь если регион развит настолько, что бюджет позволяет доплачивать, то в этом есть заслуга, в том числе, отставных депутатов.
Комментарии