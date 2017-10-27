Житель Барнаула стал очевидцем того, как почтальон "Почты России" выкидывает извещения и заказные письма в мусорный бак, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Как отмечается, "быстрая доставка" была совершена 25 октября 2017 года, в 14:00, возле парка Юбилейного на пересечении улиц Брянской и Катунской, там же улица Гущина. В сети запись была опубликована на следующий день.
Почтальон поспешил уйти. Поймавший его мужчина решил проверить мусорный бак. На дне бака лежала охапка писем и извещений. Мужчина прочитал несколько адресов.
Участники сообщества интересуются, любой ли почтальон может решать, кому надо доставить почту, а кому - нет? "А вы еще ждете свое письмо?", — также задаются вопросом.
Как сообщил официальный представитель "Почты России" в социальных сетях Дмитрий Маркин, по данной ситуации будет проведена проверка.
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