Фото: Amic.ru
Фильм Алексея Учителя "Матильда" за первый день проката, 26 октября, собрал около 39 миллионов рублей, пишет "Бюллетень кинопрокатчика".
Лента показала один из лучших результатов по предварительным продажам, однако к концу дня собрала в итоге чуть меньше – около 37-39 млн рублей. От выходных в данном случае тоже многое будет зависеть. В итоге картина может рассчитывать на результат 260-290 миллионов рублей.
При этом фильм Алексея Учителя занял только второе место в прокате. Сейчас в лидеры выбился другой диснеевский релиз – "Последний богатырь". На его счету, по предварительным и неофициальным данным, около 39-41 млн рублей на территории России. По предпродажам билетов фильм уступал другой крупной новинке, но по ходу дня вышел на первое место. Более того, даже в вечернее время релиз не сдал позиций, несмотря на направленность на семейную аудиторию.
Cейчас интрига состоит в том, насколько большими будут приросты фильма на выходных. Так или иначе, релиз идет как минимум на 330-340 млн рублей за уикенд, но вполне возможен и результат, близкий к 400 млн рублей.
Все это может позволять рассчитывать, что нынешний уикенд станет одним из самых кассовых в 2017 году.
Комментарии
ничто не сравниться с Матильдой моей
Рецензии на Последнего богатыря довольно благосклонны. Даже от тех критиков, которые всё российское хаят.
Кока-кольщик, конечно, богатырь же последний)
Нужно запрос в прокуратуру направить - не оскорбляет ли "Последний богатырь" чувств славянского этноса, ибо очень фривольно показан былинный образ воина русского, не отвечающий канонам русского эпоса.
в сообщении много
эпосапафоса
27.10.2017 10:19
- гость -
Ну дык! Есть с кого пример брать)))
матильда по отзывам никчёмная унылая дрянь
27.10.2017 10:33
- гость -
ПО отзывам кого? Рабиновича?
фильм про недоцаря и недотанцовщицу априори не может быть интересным. нельзя снять хорошее кино про овно
матильда по отзывам никчёмная унылая дрянь
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а вы уверены?
а вы проверили?
а вы успеете?
то 10:39
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сходи,посмотри:не уснёшь,так взблевнёшь
не было бы искусственного ажиотажа вокруг Матильды, они бы и этой кассы не собрали.
Перед Днём Великой Октябрьской Социалистической революции состоялся показ дорогостоящего фильма про похождение молодого наследника со шлюшкой.