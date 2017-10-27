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Эксперты выяснили, что стало причиной смерти артиста Дмитрия Марьянова

, ИА "Амител"
Летальной для актера стала острая кровопотеря, вызванная разрывом сосуда

Фото: ТВ Центр

Известный актер Дмитрий Марьянов умер от острой кровопотери, вызванной разрывом сосуда — к такому заключению пришли эксперты. Как пишет РИА "Новости", у артиста установили тромбофлебит глубоких вен левой голени и тромбоэмболию нижней полой вены. Как указывают специалисты, у него произошел разрыв стенки левой общей подвздошной вены, в результате чего произошла обильная кровопотеря.

Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, на тот момент ему было всего 48 лет.  Актер потерял сознание на даче, но скорая к нему так и не приехала, после того, как артиста все-таки сумели доставить в больницу частным образом, врачи не смогли ему помочь.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.10.2017 10:18
- гость -

Идет "оптимизация" медицины из-за которой люди гибнут, а виноватых нет! Ведь эта "оптимизация" насаждается сверху, очевидно с надеждой на то, что скрепы и патриотизм спасут...Казалось при чем здесь несменяемая власть и отсутствие свободных выборов...

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27.10.2017 10:49
- гость -

Вы чего бредятину пишите((((

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27.10.2017 10:58
гость

это не бредятина. Развал медицины, советского здравоохранения, вдумайтесь в это слово, привел к такому частному результату. Так можно ли было ли спасти Диму? Если бы в этой шараге был дежурный врач, он бы еще утром вызвал скорую, т.к. Дмитрий жаловался на сильную боль

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27.10.2017 11:08
- гость -

А если бы не было таких шараг? И государство само занималось бы лечением больных?

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27.10.2017 11:21
- гость -


27.10.2017 11:08
- гость -
Гос-во и занимается лечение больных. Но Вы же "всёпропальщики" бежите к платным "докторам". Я прям смеюсь от клиентов платных клиник. Есть знакомая женщина, 15 лет лечит рак. Очень часто на осмотры, исследования. Просто хорошо зарабатывает. Есть парень знакомый - сахарный диабет. Инсулин конскими дозами. Дорогие исследования. Дорогущие лекарства. Но при этом доктор, когда хочется ине в моготу, позволяет выпить, покушать шашлыка, тортика.
Спрашиваю - зачем вы туда ходите. Обижаются. Они же знают, что в бесплатной больнице плохо, им об этом коллега рассказала, у которой первый муж двоюродной сестры знает лично людей, которых плохо вылечили.

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