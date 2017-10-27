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Подробности инцидента, связанного с возгоранием машины, внутри которой находился человек, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как информировал портал Amic.ru, инцидент случился поздним вечером 26 октября на улице Тимуровской.
В МЧС уточнили, что данные о пожаре поступили в 23:27. "В 23:35 пожар локализован, в 23:37 ликвидирован. На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 10 человек личного состава и 2 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
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