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Как записать детей в детский сад и школу по интернету

, ИА "Амител"
МТС дала советы, как при помощи портала Госуслуг записаться в детские образовательные учреждения

Встать в очередь, не выходя из дома

Несмотря на то, что рождаемость в стране продолжает падать, переполненные детские сады и школы — явление вполне себе обычное. Поэтому многие родители озадачиваются очередью сразу после получения свидетельства о рождении ребёнка. Подавать заявление лично с новорождённым на руках — удовольствие сомнительное. Ниже расскажем, как записать через интернет малышей в сад, а тех, что постарше, — в школу.

Детский сад

Записать ребёнка в детский сад поможет приложение портала Госуслуг. Его можно установить через GooglePlay или App Store.

Вам потребуется подать электронное заявление с указанием данных о себе, ребёнке и адресе проживания. Здесь же вы выберете учреждение, в которое хотите определить чадо, дату зачисления и прикрепите копии необходимых документов.

Так выглядит стартовая страница приложения портала Госуслуг

 

Далее все логично и понятно:

  • пролистываете окно вниз, находите "Каталог услуг"
  • выбираете нужную услугу – в нашем случае это "Запись в детский сад"
  • кликаете "Подача заявления"
  • заполняете заявление
  • внимательно сверьте свои персональные данные и укажите контактный телефон
  • внесите персональные данные ребёнка (потребуются данные его свидетельства о рождении и адрес проживания)
  • укажите ваш статус (кем вы ребенку приходитесь).
  • в заявлении можно выбрать до трёх детских садов, куда вам удобно было бы водить ребёнка. Зачислят вашего ребенка в тот, где быстрее появятся свободные места.
  • укажите желаемую дату зачисления и группу
  • прикрепите копии (сканы) документов:
    а) Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка   
    б) Документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории   
    в) Свидетельство о рождении ребенка   
    г) Паспорт родителя (законного представителя) ребенка   
    д) ​Заключение медико-психолого-педагогической комиссии  
  • подтвердите согласие на обработку персональных данных
  • отправьте заявление.

С помощью сервиса можно не только отправить заявление о записи в детский сад, но и проверить его статус, внести изменения или вовсе отменить.

После того как заявление будет принято, вы получите уведомление. Когда подойдёт очередь и ребёнок получит место в саду, это будет видно в приложении.

Школа

Теперь разберёмся с процедурой определения ребёнка в школу. Поскольку мобильное приложение не позволяет подать подобного заявления, нужно зайти на сам портал Госуслуг.

Для того чтобы записать ребёнка в школу, нам всё так же потребуется смартфон, браузер и немного свободного времени. Само заявление не очень сложное, всё, что нам нужно заполнить, — это адрес места жительства, персональные данные ребёнка, а также выбрать школу и класс.

Главная страница портала

Начнем:

  • нажмите "Войти"
  • введите свой логин и пароль (авторизуйтесь)
  • пролистайте страницу вниз
  • выберите "Все услуги"
  • нажмите на "Образование"
  • выберите услугу "Запись в образовательное учреждение", а также регион и город
  • нажмите "Получить услугу"
  • нужно выбрать тип заявления
  • сверить свои персональные данные
  • указать адрес регистрации.
  • заполнить персональные данные о ребёнке
  • выбрать номер класса и желаемую школу.
  • сверьте все данные и …

  • Подайте заявление

Как и в случае с записью в детский сад, вам придёт уведомление о приёме заявления и о зачислении ребёнка. Обратите внимание, записаться в школу возможно не во всех городах России. Узнать о возможностях в вашем регионе вы сможете, посетив сайт. 

 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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