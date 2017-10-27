Встать в очередь, не выходя из дома
Несмотря на то, что рождаемость в стране продолжает падать, переполненные детские сады и школы — явление вполне себе обычное. Поэтому многие родители озадачиваются очередью сразу после получения свидетельства о рождении ребёнка. Подавать заявление лично с новорождённым на руках — удовольствие сомнительное. Ниже расскажем, как записать через интернет малышей в сад, а тех, что постарше, — в школу.
Детский сад
Записать ребёнка в детский сад поможет приложение портала Госуслуг. Его можно установить через GooglePlay или App Store.
Вам потребуется подать электронное заявление с указанием данных о себе, ребёнке и адресе проживания. Здесь же вы выберете учреждение, в которое хотите определить чадо, дату зачисления и прикрепите копии необходимых документов.
Так выглядит стартовая страница приложения портала Госуслуг
Далее все логично и понятно:
- пролистываете окно вниз, находите "Каталог услуг"
- выбираете нужную услугу – в нашем случае это "Запись в детский сад"
- кликаете "Подача заявления"
- заполняете заявление
- внимательно сверьте свои персональные данные и укажите контактный телефон
- внесите персональные данные ребёнка (потребуются данные его свидетельства о рождении и адрес проживания)
- укажите ваш статус (кем вы ребенку приходитесь).
- в заявлении можно выбрать до трёх детских садов, куда вам удобно было бы водить ребёнка. Зачислят вашего ребенка в тот, где быстрее появятся свободные места.
- укажите желаемую дату зачисления и группу
- прикрепите копии (сканы) документов:
а) Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
б) Документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории
в) Свидетельство о рождении ребенка
г) Паспорт родителя (законного представителя) ребенка
д) Заключение медико-психолого-педагогической комиссии
- подтвердите согласие на обработку персональных данных
- отправьте заявление.
С помощью сервиса можно не только отправить заявление о записи в детский сад, но и проверить его статус, внести изменения или вовсе отменить.
После того как заявление будет принято, вы получите уведомление. Когда подойдёт очередь и ребёнок получит место в саду, это будет видно в приложении.
Школа
Теперь разберёмся с процедурой определения ребёнка в школу. Поскольку мобильное приложение не позволяет подать подобного заявления, нужно зайти на сам портал Госуслуг.
Для того чтобы записать ребёнка в школу, нам всё так же потребуется смартфон, браузер и немного свободного времени. Само заявление не очень сложное, всё, что нам нужно заполнить, — это адрес места жительства, персональные данные ребёнка, а также выбрать школу и класс.
Главная страница портала
Начнем:
- нажмите "Войти"
- введите свой логин и пароль (авторизуйтесь)
- пролистайте страницу вниз
- выберите "Все услуги"
- нажмите на "Образование"
- выберите услугу "Запись в образовательное учреждение", а также регион и город
- нажмите "Получить услугу"
- нужно выбрать тип заявления
- сверить свои персональные данные
- указать адрес регистрации.
- заполнить персональные данные о ребёнке
- выбрать номер класса и желаемую школу.
- сверьте все данные и …
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Подайте заявление
Как и в случае с записью в детский сад, вам придёт уведомление о приёме заявления и о зачислении ребёнка. Обратите внимание, записаться в школу возможно не во всех городах России. Узнать о возможностях в вашем регионе вы сможете, посетив сайт.
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