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Рестораны сети McDonald’s, открытые в Китае, получили поэтичное название

, ИА "Амител"
McDonald’s в Китае назвали Jingongmen, что переводится на английский язык как "Золотые арки"

Фото: Retail.ru

Рестораны McDonald’s в  Китае получили красивое название Jingongmen, что переводится на английский язык как "Золотые арки". Как пишет ТАСС, на меню сети быстрого питания переименование никак не отразилось.

Как сообщает "Российская газета", летом 2017 года McDonald’s продала 80 процентов бизнеса крупнейшей инвестиционной корпорации КНР CITIC Group и американскому инвестиционному фонду Carlyle Group.

Контракт заключен на 20 лет, по нему следует, что до 2022 года должны будут открыты полторы тысячи новых заведений в Китае и Гонконге. Всего в разных странах мира под маркой McDonald's открыты свыше 36 тысяч закусочных.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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