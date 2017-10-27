Российский режиссёр Алексей Учитель, недавно выпустивший скандально известную картину "Матильда", планирует приступить к съемкам фильма, который расскажет о жизни знаменитого музыканта Виктора Цоя.
Как пишет Life.ru, режиссер начнет работу над данной картиной весной следующего года, а задумал он этот проект уже довольно давно. Это будет фильм о Викторе Цое, связанный с близкими ему людьми и его последним путешествием.
Напомним, картина "Матильда" вышла на большой экран 26 октября, в ее основу заложен сюжет любовных отношений русского императора и балерины.
Комментарии
Поклонскую явно передернуло
главное что-бы Цоя РПЦ не канонизировало.....а то Поклонской опять работы.....
Передернуть может и тех патриотов-скрепоносцев, которые утверждают, что тексты для Цоя писали в пиндостане...
это будет фильм про борца с системой, который любил слушать the cure