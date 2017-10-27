Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Проблемная тема появления в Барнауле нового полигона твердых бытовых отходов, закрытая в начале текущего года с подачи сити-менеджера краевой столицы Сергея Дугина, вновь замаячила на горизонте.
Напомним, накануне руководитель городской администрации встретился с главным архитектором Алтайского края Виктором Четошниковым и обсудил с ним вопросы градостроительной политики.
В ходе беседы была затронута проблема полигона твердых бытовых отходов. "Для любого крупного города актуальны проблемы утилизации твердых бытовых отходов. Городские власти склоняются к тому, чтобы продолжать использовать существующий полигон. Для этого необходимо ввести сортировку, переработку, брикетирование отходов, что позволит уменьшить объемы ТБО в несколько раз", — отмечает пресс-центр мэрии.
Также в горадминистрации добавили: "В перспективе необходимо определить место для будущего полигона, и это должно быть отражено в генеральном плане".
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Напомним, что именно тема будущего полигона ТБО стала камнем преткновения во время организации публичных слушаний по новому генплану Барнаула. В итоге обстановка накалилась, публичные слушания были отложены, что называется, до лучших времен.
Сам же Сергей Дугин в январе этого года назвал тему создания нового полигона ТБО закрытой, заявив: "Особую озабоченность горожан вызывает тема определения места для полигона твердых бытовых отходов. Такая тревога не может не быть услышана. В связи с этим мною принято решение закрыть тему строительства нового полигона ТБО".
Напомним и то, что в краевой столице "на потом" оставили и принятие нового генплана Барнаула. Как ожидается, документ планируется утвердить к ноябрю 2018 года.
Комментарии
Мусороперерабатывающий завод необходим городу и давно. Все остальное - ересь.
В генплане прописано , как лучше засрать прилегающие к городу районы городским мусором
Да ладно, может чо толковое в итоге придумают...
Выхлопные газы от Такого Завода намного Хуже Свалки нынешней!
Это Зарубежные компании пытаются Продать на Российский рынок свои заводы по Сжиганию отходов!
Если свалке быть, то она должна быть рядом с заводом по переработке, а завод не должен быть в городе.