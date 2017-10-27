Фото: "Алтайский спорт"
СДЮШОР имени Константина Костенко получила официальное подтверждение от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, что сборная России по этому виду спорта перед Токио-2020 будет готовиться к Олимпийским играм на базе спортшколы, пишет "Алтайский спорт".
Так, в выписке из протокола заседания президиума ВФГБК, состоявшегося 6 октября, говорится, что барнаульский гребной канал с его инфраструктурой планируется использовать в качестве второй базы при подготовке к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. При этом взят во внимание успешный опыт сборов российских гребцов в Барнауле накануне Олимпиады-2008 в Пекине, где россияне завоевали три медали, из них одну золотую: Максим Опалев стал чемпионом на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.
Как пояснил изданию директор СДЮШОР имени Костенко Юрий Морозов, дело в том, что первой считается база "Олимпийская" в посёлке Лозовом Приморского края, которая была построена для подготовки советских гребцов к Олимпиаде-88 в Сеуле. Она ближе к Японии.
Сейчас приморская база в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции, и есть опасение, что подготовить её вовремя не удастся. Однако в любом случае на пути в Токио у российских гребцов будет остановка в Барнауле, вне зависимости от того, успеют привести базу в Лозовом в порядок или нет.
Отметим, что школа имени Костенко в Барнауле была открыта осенью 2016 года. Она была полностью построена за счет краевых средств и обошлась в 225 миллионов рублей.
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