В жилом комплексе “Парковый” теперь можно приобрести квартиру и в ипотеку. Только до 15 ноября 2017 года у покупателей есть возможность приобрести квартиру в “Барнаульской рублевке” со скидкой 1000 рублей при оформлении ипотеки в банке-партнере ПАО "Совкомбанк".
Таким образом, у клиентов есть уникальный шанс приобрести квартиру в элитном жилом комплексе, в нагорной части города Барнаула (по соседству с санаторием “Барнаульский”) от 38 000 рублей за квадратный метр.
Также в рамках акции покупателям доступна беспроцентная рассрочка сроком до 15 месяцев.
ЖК “ПАРКОВЫЙ” — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный непосредственно в сосновом бору. В ЖК планируется разместить 6 невысоких домов, органично вписанных в природный ландшафт местности. Планируемая территория – 2,5 гектара. Первый дом проекта уже строится и готов более чем наполовину.
Квартир осталось не так уж и много, особенно если учесть, что в первом доме запланировано всего 72 высококомфортабельные квартиры. В ЖК не предусмотрены малогабаритные квартиры. Высота этажа составляет почти 3 метра, а огромные панорамные окна никого не оставят равнодушным. Также жильцов порадует французское остекление лоджий.
Отличительными особенностями комплекса являются:
- Расположение в экологически чистом районе, непосредственно в сосновом бору.
- Этажность — всего 8 этажей.
- Застройщик планирует размещение парковочного места для каждой квартиры.
- Материал стен — КИРПИЧ!
- Панорамное остекление окон.
- Клубный формат комплекса — всего 72 квартиры.
- В доме нет маломерных квартир.
- Собственная крышная газовая котельная.
- Спортивные площадки: для активных видов спорта (мини-стадион), для индивидуальных занятий — уличные тренажеры.
- Детские площадки — для разных возрастных групп детей.
- Выходы в лесопарковую прогулочную зону.
- Выделенные зоны отдыха на территории (беседки).
- Охраняемая территория, многоуровневая система безопасности.
В рамках озеленения территории предусмотрен ландшафтный дизайн, устройство газонов, мощение тротуарной плитки и натурального камня, а также малые архитектурные формы, выполненные в едином ЭКО-стиле, ориентированном на окружающую природу. Оригинальные фонари и светильники обеспечат уют и атмосферу спокойствия. И все это в 10 минутах от центра города
ЖК “Парковый” является одним из лучших проектов на рынке новостроек Алтайского края. Тем более что цена и условия более чем привлекательны, особенно в сравнении с аналогами.
С проектной документацией можете ознакомиться на сайте: zm35a.ru
И по телефону отдела продаж: +7(3852) 99-18-18
Застройщик: ЖСК “Змеиногорский”
Организатор акции: ЖСК “Змеиногорский”
Срок проведения акции с 23.10.2017 г. до 15.11.2017 г.
*Предложение ограничено
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