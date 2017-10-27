Фото: 22.мвд.рф
Житель поселка Березовка в Змеиногорском районе Алтайского края угнал трактор и перевернулся на нем.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, ночью 25 октября мужчина 1991 года рождения проник на территорию фермы и завладел трактором МТЗ-82. "Проехав несколько метров, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание трактора. С места ДТП он скрылся. Но уже днем мужчина был задержан сотрудниками полиции", — уточняют в ведомстве.
Полицейским он пояснил, что на тракторе хотел вытащить из грязи застрявший неподалеку свой автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Как это "по-нашему" !!!!