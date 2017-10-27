Компания Tele2 сообщила о росте потребления мобильного интернета в начале учебного года. В сентябре интернет-трафик в сети 3G вырос на 15% по сравнению с августом.

Потребление интернет-трафика абонентами Tele2 в Алтайском крае в сети 3G увеличивается год к году. Так, по сравнению с сентябрем 2016 года объем трафика в прошедшем месяце вырос в 3,3 раза.

Увеличивается и количество 3G-смартфонов в сети Tele2. За год их стало больше на 22%. Сейчас гаджетами с поддержкой сетей третьего поколения пользуется около половины клиентов оператора в Алтайском крае.

"Наши абоненты стали заметно активнее пользоваться мобильным интернетом – рост трафика в 3G-сети мы фиксируем ежемесячно. Для удобства абонентов мы обновили тарифную линейку, существенно увеличив объем интернет-трафика на пакетных тарифах. Также мы запустили специальное предложение – тариф "Мой Алтай". Для новых клиентов оператора это своего рода драйв-тест, который позволяет оценить возможности нашей сети и стать нашим постоянным клиентом", — прокомментировал коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае Евгений Богач.

Росту популярности мобильного интернета среди абонентов оператора способствовало появление новых тарифных планов линейки "Мой Tele2", включающих в себя больше Гб интернет-трафика, бесплатный трафик в наиболее популярных социальных сетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера оператора внутри региона и по России, не расходующие основной пакет минут.

Убедиться в качестве мобильного интернета и не тратить при этом деньги на связь жители Алтайского края могут, подключив промо-тариф "Мой Алтай". Ежемесячно абоненты Tele2 будут бесплатно получать 100 минут для звонков на любые номера Алтайского края и Республики Алтай, бесплатные и безлимитные звонки на все номера Tele2 России (которые не будут расходовать эти сто минут) и 2 Гб быстрого мобильного интернета. Подключить тариф "Мой Алтай" можно в салонах связи Tele2. Срок действия промо-тарифа – до 31 января 2018 года. После этого абонентская плата на тарифе будет составлять 150 рублей в месяц.