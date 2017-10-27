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Новый список россиян и компаний, подпадающих под санкции, составили в США

, ИА "Амител"
Пока этот документ доступен только конгрессу страны, и кто вошел в список, держится в секрете

Фото: BBC.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вынес на обсуждение конгресса новый список россиян и российских компаний, которые могут попасть под санкции, так как они, по мнению чиновника, связаны с разведкой и оборонным сектором.

Как пишет РБК, документ по антироссийским санкциям госсекретарем уже подписан, но еще не имеет законодательной силы. Пока он не будет утвержден конгрессом, список будет являться непубличным, и кто из россиян и какие российские компании в него вошли, пока будет известно только конгрессу.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.10.2017 11:34
-гость-

еще никогда так не было и вот опять

0  0
27.10.2017 11:35
- гость -

«Черный список» российских организаций, против которых Соединенные Штаты собираются ввести санкции, включает ФСБ, ГРУ, СВР и 33 оборонных компании России, сообщает газета New York Times со ссылкой на подписанный главой госдепа Рексом Тиллерсоном документ.

По данным издания, в числе попадающих под ограничения российских предприятий – «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Калашников», «Ижмаш» и «Рособоронэкспорт».

0  0
27.10.2017 11:37
- гость -

Непонятно, почему они не сделали этого раньше? Вижу только одну причину-не хотят, что-бы нас накрыл коллапс, им это не надо.

0  0
27.10.2017 11:39
bservice

" Рекс Тиллерсон вынес на обсуждение" пусть носит. Их арда , а нас рать. Может заводы будим строить, фабрики, хватит щеки дуть. Из РОССИИ в Данию заводы переводят - там эл. энергия дешевле? Прокурорские, артисты, спортсмены, космонавты, пивцы (от слова пить) в думе сидят, думать не приучены - нечем.

0  0
27.10.2017 11:39
- гость -

они также собираются наложить санкции на граждан США и других стран, которые ведут «значительный» бизнес с попавшими в список российскими компаниями. Это значит российскую оборонку будут бояться покупать.., будет потеря рынка ..

0  0
27.10.2017 11:44
Гарант

Россияни! Вы разве не заметили, как полезны санкции?
Конкуренция внутреннего товаропроизводителя растёт, как и само внутреннее производство. Цены падают ежедневно. Нефть пошла на внутренний рынок. Бензин дешевеет. Газ тоже. Газифицирована последняя Российская деревня. Наша финансовая система окрепла. Пенсии с зарплатами растут быстрее среднемировых показателей. Никаких новых поборов с малоимущих не планируется, плюс введена прогрессивная шкала для устранения разрыва между богатыми и бедными. Введена природная рента для каждого гражданина РФ как в любой нефтедобывающей стране.
Всё - здорово и как вы хотите. Будет. Потому как я всё понял и осознал.
Но...только если опять выберете меня президентом. Тогда - обязательно будет.
Клянусь предпоследний раз.

0  0
27.10.2017 11:46
- гость -

27.10.2017 11:39
- гость -
слушай, всёпропальщик, уже 3 года как санкционируют, и чё?

0  0
27.10.2017 11:46
- гость -

Говорят, Трамп к февралю объявит кто и насколько ограбил Россию, и где, в каких странах, на каких счетах и в каком недвижимом имуществе всё это награбленное сложено?

0  0
27.10.2017 11:47
- гость -

27.10.2017 11:44
Гарант

к тебе один только вопрос: а ты без копипасты никак не можешь? своих мыслей не хватает?

0  0
27.10.2017 11:49
- гость -

Ждите зеркальный ответ! Пригласительные на Ёлку в Кремле.

0  0
27.10.2017 11:51
- гость -

27.10.2017 11:39
- гость -
Это значит российскую оборонку будут бояться покупать..,
---
Нет, главным образом - российской оборонке будут бояться продавать. Гуд бай, электроника от Elbit и Thales.

будет потеря рынка ..
---
Это так - дополнительный бонус.

0  0
27.10.2017 11:53
- гость -

27.10.2017 11:39
bservice
Может заводы будим строить, фабрики, хватит щеки дуть.
---
Уже три года строите, много понастроили? Огласите список, плз.

0  0
27.10.2017 11:53
- гость -

новый список россиян и российских компаний, которые могут попасть под санкции, так как они, по мнению чиновника, связаны с разведкой и оборонным сектором.

Конкуренты вытесняют слабую америкосскую технику с рынка, вот санкции и нарисовали, хитрые волчары

0  0
27.10.2017 11:53
Николай

27.10.2017 11:51
- гость -

Российская оборонка работает на своём сырье и своей электронике!

0  0
27.10.2017 11:54
- гость -

27.10.2017 11:44
Гарант

идите поплачьте маме в жилетку или к психологу сходите раз вам так плохо

0  0
27.10.2017 11:56
Матвей

Для быстрейшего возрождения российской военной электроники нужно, как сказал Премьер, создать ещё одно "Сколково"!

0  0
27.10.2017 11:57
- гость -

27.10.2017 11:53
Николай
Российская оборонка работает на своём сырье и своей электронике!
---
Бу-га-га! Самый смешной комментарий.

0  0
27.10.2017 12:00
- гость -

упд 11:57
Будет больше подобных новостей, и не только из США:

"Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Гражданин России Александр Фишенко приговорен в США к десяти годам тюремного заключения по обвинению в организации незаконного экспорта на территорию РФ, говорится в коммюнике, распространенном в четверг прокуратурой Нью-Йорка.

В частности, речь идет о незаконном экспорте микроэлектроники, в том числе и используемой при изготовлении истребителей, отмечается в документе."

0  0
27.10.2017 12:05
Массаж мозга

Ответка буде страшной и ассиметричной. А вован позвонит патриарху, и тот наложит епитимью на госдеп. А офицеры ФСБ просто наложат на крыльце американского посольства.

0  0
27.10.2017 12:53
Pat Riot

27.10.2017 12:05
Массаж мозга

В ожидании ответных мер как то боязно за Воронеж...

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