Информационный портал Amic.ru продолжает рубрику "Бизнес-ланч с профи". Мы встречаемся с известными алтайскими предпринимателями и говорим о том, какие профессиональные задачи они ставят перед собой, чего удалось уже достичь, что происходит сегодня в бизнесе. На этот раз площадку для общения нам любезно предоставил ресторан Velvet.

Фамилия этих людей еще три-четыре года назад не сходила со страниц средств массовой информации. А все потому, что им удалось поднять русский бильярд в Алтайском крае на мастерскую высоту и удерживать ее долгие годы. Наши собеседники сегодня — отец и сын Герман и Даниил Богушевские.

Корреспондент: Герман Леонидович, куда вы пропали? Пожалуй, года два о Вас и о Данииле не было слышно.

Герман Богушевский: Все просто. На самом деле у нас была идея закрыть развлекательное заведение и сделать в спальном районе Барнаула хороший бильярдный центр. Но в стране случился экономический кризис, сделки с недвижимостью затормозились. Поэтому на тот период нам не удалось реализовать задуманное и переехать ближе к нашим спортсменам, которые живут в основном в спальном районе. Однако наша школа русского бильярда продолжала работать на прежнем месте.

Корреспондент: Даниил, Ваша карьера была очень успешной. Вы были игроком номер один российской сборной по бильярду. Лет семь назад вы объявили об окончании спортивной карьеры. Вам тогда было 25 лет. Почему так рано? Чем занимались все это время?

Даниил Богушевский: Переехал в Красноярск. С партнерами открыли свой бизнес: занимаемся транспортной логистикой. Основное время проводил там и в Москве. Периодически приезжал в Барнаул. Да, я прекратил карьеру, но в бильярд можно играть бесконечно – хоть до сорока, хоть до пятидесяти лет. Тем более таков и был наш с папой план: до 25 поиграть в бильярд, а потом уйти в работу, в бизнес.

Г.Б.: К тому же у Даниила были проблемы со здоровьем: ухудшалось зрение. Сын фактически задействовал в игре один глаз. Из-за травмы в детстве Даниил перенес несколько операций. И то, что он творил на турнирах, занимая призовые места, можно назвать великим достижением.

Д.Б.: Можно, в принципе, и сейчас играть, но уже нет той мотивации, того стремления, что раньше. Раньше я мог по десять часов в день проводить за бильярдным столом. Перед глазами стояли кубки-медали, и двигало желание "выигрывать-выигрывать-выигрывать".

К слову сказать, я на 100% так и не показал свою игру. На соревнованиях я показал не все, что умел делать на тренировках. На чемпионатах мира и других крупных соревнованиях я показал легкость игры только на 90%, а вот на десять так и не удалось раскрыться.

А сейчас, чтобы поддерживать ту же форму и конкурировать с молодыми спортсменами, которым лет по 9-10, нужно тренироваться по пять-шесть часов минимум. Теперь же для этого нет ни времени, ни желания, ни азарта. Голова забита семьей, работой, бизнесом.

Корр.: А как же школа бильярда?

Г.Б.: А школа все это время продолжала работать, проводились и проводятся соревнования. Возможно, не на таком уровне, как раньше. Произошла естественная смена поколения спортсменов. Ведь спортсмены вырастают, у них появляются семьи, которые игрой на бильярде, к сожалению, не прокормишь. То же самое произошло и с Даниилом Богушевским, который играл до 25 лет, а затем ушел в бизнес. У Даниила семья, прекрасный сын, ему четыре с половиной года.

В какой-то момент мы приняли решение возродить былую славу нашей школы бильярда, дать новый импульс развитию Сибирского бильярдного центра в Барнауле. "Богема" по-прежнему находится на проспекте Ленина, 106. Мы тренируем ребят все это время. Появились новые чемпионы, новые звездочки. И они успешно заявляют о себе. Тот формат, а это было двадцать пять столов, пока невозможно вернуть. Для работы детской спортивной школы мы поставили шесть столов.

7-8 октября мы уже провели первые соревнования – первенство Сибири среди девочек и мальчиков до 16 и до 18 лет. Приехали 20 участников. Уровень подготовки высокий. Достаточно отметить, что победителем в категории до 16 лет стал участник из Томска. Ему 9 лет.

Корр.: Из каких регионов приехали спортсмены?

Г.Б.: Участники приехали из Новосибирска, Томска, Кемеровской области, Алтайского края. К сожалению, Красноярский край не смог принять участие. Я являюсь полномочным представителем президента Федерации бильярдного спорта России по Сибирскому федеральному округу, являюсь членом президиума. Курируя весь бильярдный спорт Сибири, я вижу, что происходит в этом спорте в регионе и России. Еще каких-то три года назад я мог уверенно сказать, что самое сильное массовое развитие бильярдного спорта было именно в Сибири. Но, как я уже говорил, произошла смена поколения спортсменов. Остались только два лидера – кемеровчане Сергей Тузов и Андрей Фрейзе, которые представляют Сибирь на высоком уровне и входят в сборную России. Самое массовое развитие бильярда сегодня происходит в Москве, Санкт- Петербурге, Ростовской области. Почему? Ответ очевиден – это финансирование данного вида спорта.

Корр.: Герман Леонидович, вы были первым тренером Даниила?

Г.Б.: Я сам профессионально играл в бильярд, он занимался боксом. Как-то раз я взял его на Кубок Сибири среди мужчин. Даниилу было тогда 14 лет. Во время одной из тренировок он просто взял кий и начал играть с мужиками. Шары забивать у него получалось очень хорошо. Однажды он выиграл целую партию, а затем и встречу. И тогда я предложил ему играть профессионально. С тех пор мы пошли вместе. Вместе с обучением Даниила я учился и сам тренерскому искусству. Мы ездили на соревнования, встречали там именитых тренеров – Крюкова Константина Павловича, Митасова Георгия Степановича. Я наблюдал за ними, учился у них.

Если честно, я допустил сначала ошибку: постоянно требовал от Даниила только победу. Даниил очень ответственный человек, и это давило на него, он "горел".

А когда Даниил начинал играть на турнирах, у меня кипела кровь внутри – так волновался. Иногда даже уходил в другой конец зала, чтобы не мешать своими переживаниями сыну. На финале чемпионата России даже выкурил пачку сигарет, хотя не курю вообще.

Теперь-то я многое переоценил, нашел ту единственную формулу побед. Я говорю своим ученикам: бильярд – это игра, так играйте, просто играйте, получайте удовольствие от игры, и победы обязательно придут.

Корр.: Даниил, вы занимались только этим видом спорта или был в вашей жизни и другой спорт?

Д.Б.: Чем я только ни занимался. В детстве два года – панкратионом. Потом папа отдал меня в бокс — к своему другу, с которым вместе учился в университете. Боксом я занимался пять лет, выиграл несколько соревнований.

А потом "заразился" бильярдом. Сначала просто бил по шарам, часа по два, по три. От скуки. В ожидании отца. Ну а потом на первых же соревнованиях вошел в десятку лучших спортсменов. И тут уже я начал тренироваться серьезно. Как раз открыли первую бильярдную в "Колизее". На школьных каникулах папа закинет меня туда с утра и забирает только в 10-11 вечера. Я все время находился там.

Мне очень нравилось, как шары залетают в лузу. Нравился этот волшебный стук.

Корр.: Еще лет десять назад было как-то странно соотносить слова бильярд и спорт. Стереотипы рисовали кадры из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Копченый играет в бильярд с Жегловым. А тут – спорт. Так что это – азартная игра или спорт?

Г.Б.: Хороший вопрос. Эти стереотипы в нашем регионе искоренились еще в 2000 году, когда мы организовали Федерацию бильярдного спорта Алтайского края и вышли из подвала. С тех пор бильярд железно – только спорт. В бильярде, как и в любом другом обычном спорте, люди соревнуются, стремятся достичь определенных спортивных измеримых результатов.

Ну и коммерческая игра, в том виде, в каком мы ее знали, почти изжила себя. И этому есть простое объяснение – коммерческие игроки уже не дотягивают до уровня профессиональных спортсменов и не могут играть с ними. Есть, конечно, и коммерческие игроки из бывших спортсменов, но все они сосредоточены в основном в Москве.

Корр.: Получается, крупные призовые в бильярде – это миф? Я слышала, что реально выиграть машину или квартиру, помимо кубков и медалей.

Д.Б.: Я сам выигрывал машину на Международном турнире в Казани.

Можно, в принципе, выигрывать и большие суммы денег. И их вполне может хватать на жизнь, если ты живешь один. Можно колесить по стране, стабильно попадать в тройку или хотя бы в восьмерку с хорошим призовым фондом на международных турнирах. Но вот семью содержать на эти деньги сложно. Поэтому приходится выбирать.

Г.Б.: На сегодняшний день по пальцам можно пересчитать турниры, ради которых можно тренироваться, если ты уже удовлетворил свои амбиции в спорте, но при этом хочешь заработать и прокормить свою семью. Это Кубок мэра Москвы, это Кубок Кремля, который проводит Московская федерация бильярдного спорта. Там призовой фонд до четырех миллионов рублей.

В Ростове проводится Международный турнир на приз Саввиди, где призовой фонд составляет шесть миллионов рублей. 80% приезжающих на турнир — это профессиональные игроки с высокой возможностью выиграть турнир. Причем из этих восьмидесяти процентов шестьдесят — молодежь. Игрокам за 30 лет, с ними уже очень тяжело конкурировать, не тренируясь по 7-8 часов в день. А такого количества времени для тренировок у ребят просто-напросто нет.

Еще раз отмечу, что турниры с такими серьезными призовыми собирают настоящих профи — чемпионов. Так что конкуренция там жесточайшая.

Корр.: Еще один стереотип: бильярд – это недоступный вид спорта. Так ли это?

Г.Б.: Я не скажу, что бильярд – это сверхдорогой вид спорта. Но в то же время требует определенных затрат. Кстати, наша школа до 14 лет бесплатная. Для тех, кто старше 14, тоже бесплатная при условии, что спортсмен попадает в сборную, постоянно участвует в соревнованиях и представляет честь Алтайского края и нашей Федерации. Тренировки, поездки, соревнования – все это для таких спортсменов бесплатно.

Корр.: А есть ли место женщине в бильярде как виде спорта?

Г.Б.: Бильярд – это и женское, и мужское дело, и для девочек, и для мальчиков. Это очень интересный и красивый вид спорта. Нюанс здесь чисто в физиологических особенностях организма мужчины и женщины. Поэтому, наверное, не всем женщинам удается играть с мужчинами и побеждать их. Но примеры все же есть. Так, в Москве живет заслуженный мастер спорта Диана Миронова, пятикратная чемпионка мира. Она – единственная девушка, которая играет в мужских соревнованиях, потому что на женских ей неинтересно. И занимает там призовые места. Это уникум, который появился в женском бильярдном спорте.

Так что считаю, что девочек стоит приводить в бильярд, так как это дисциплина, концентрация, выносливость, красота. И в Алтайском крае у нас есть кем гордиться. Например, мастер спорта Юлия Трубникова, которая является призером чемпионата России, бронзовым призером первенства мира, многократный призер первенств Сибирского федерального округа.

Корр.: Во сколько лет ребенку можно начать серьезно играть в бильярд?

Г.Б.: Я советую играть с девяти лет минимум, лучше с десяти, когда ребенок немножко подрастет и будет выше стола. Это физиологически правильно.

Корр.: Вы оба занимаетесь бизнесом. Кто и как будет тренировать ребят?

Г.Б.: Проблем никаких нет. У нас есть тренер, Егор Шабатько, это наш воспитанник, наш спортсмен. И, конечно, ваш покорный слуга и Даниил.

Д.Б.: В школе будет определенная система тренировок, по которой тренировался я сам. А Егор Шабатько, как тренер Федерации, уже контролирует, чтобы все было по плану, по этой системе. Она разработана на основе нашего пятнадцатилетнего опыта. Мы знаем, каким алгоритмом действий нужно пользоваться, чтобы пошагово научиться бильярду. Как правильно подходить к столу, как держать кий, учиться попадать только по одному шару со всех позиций стола и так далее. Это серьезная работа, и мы к ней полностью готовы. Собственно, она и не прекращалась.

Корр.: Сколько детей вы готовы принять в свою школу?

Г.Б.: У нас нет ограничений по количеству воспитанников. В свое время доходило до пятидесяти человек, и мы были счастливы, со всем справлялись.

Ну и потом, сначала нравится всем. Затем некоторые ребята уходят (как в любом другом виде спорта) – монотонно, тяжело. Но если кто-то, как и Даниил в свое время, как и другие наши спортсмены, заболеет этим, то останется с нами навсегда. Из этих 40-50 человек профессионально начали заниматься лишь 15-20. Из них чемпионами становились далеко не все, но нам есть кем гордиться. Мы вырастили уже 6 мастеров спорта и множество кандидатов в мастера спорта. Сегодня, например, большие надежды мы возлагаем на юного спортсмена — бильярдиста, мастера спорта Дмитрия Стороженко, чемпиона России, неоднократного победителя Первенства России и международных турниров.

Корр.: Даниил, что дает бильярд юному человеку, который растет на этих турнирах? Что дал именно вам?

Д.Б.: Можно много перечислять, но самое основное – психологическая устойчивость, уверенность в себе, лидерские качества. Математическое мышление: когда встаешь играть партию, ты должен рассчитать, как покатятся шары. Принцип тот же, что и в шахматах. Ты видишь определенную комбинацию и все по полочкам у себя в голове раскладываешь. То же самое и в жизни – когда ты видишь какое-то определенное направление, ты концентрируешься, все для себя раскладываешь и идешь по намеченным шагам.

Также выносливость. Здесь, как и в любом другом виде спорта, режим, дисциплина. Ведь приходится тренироваться каждый день с утра до вечера. Завтрак – тренировка. Обед – тренировка. Ты бьешь, бьешь по шарам. Иногда до дурноты, но это приносит результат. Все позиции одинаковые – их нужно лишь нарабатывать, нарабатывать мышечную память и тренировать голову.

Что касается психологической устойчивости, когда ты выходишь на уровень международника и встречаешься с таким же игроком, то тут в нужный момент игра и показывает, кто будет устойчивее и сильнее. Потому что, в принципе, игра равная – забивать умеет и один, и другой. Но забить в нужный момент – это уже искусство. И когда ты переламываешь стопор, освобождаешь свою голову, отключаешься, перебарываешь, не даешь себя сломить – тогда и есть результат. Эти навыки помогают и в жизни.

Корр.: Даниил, а в бизнесе как помогают Вам бильярдные навыки?

Д.Б.: Бильярд как лакмус – ты начинаешь чувствовать людей. Ведь какой человек в игре, такой и в жизни. Можно с партнером в партию-две сыграть и понять, каков он на самом деле. Как человек играет, так и ведет себя в повседневных ситуациях. Если человек играет порядочно, то он и в жизни порядочный. Не любой ценой выиграет, а сыграет так, как есть. А махинатор будет любым путем тебя выводить из себя, мешать, лезть под руку, наговаривать на ухо при прицеле. Так же будет вести себя и в жизни, и в бизнесе. Так что спорт дает очень много, а если это профессиональный спорт, то он легко проецируется на все другие сферы – на науку, искусство и, конечно, бизнес. Везде пропорционально переносится.

Корр.: Получается, бильярд – это не просто игра, это целая философия?

Г.Б.: Это образ мыслей, строгая дисциплина, ответственность и долгие часы тренировок, когда движения заучиваются на уровне мышечной памяти. Именно мышечная память включается на соревнованиях. И если на тренировках все было отработано точно, то результат будет высоким. А еще это психология, энергия победителя. Игра – это стихия, мощь, накал эмоций. Выходят два игрока, и каждому из них даются равные шансы, одинаково дают удачу. Побеждает тот, кто может воспользоваться этой удачей, силой бильярда.

Беседовала Оксана Бассауэр

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