Фото: gromada.ks.ua
Приговор Рубцовского горсуда в отношении мужчины, жестоко избившего девушку, вступил в силу — злоумышленник приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, девушка, имея на руках банковскую карту своего приятеля и пин-код к ней, по дороге к банкомату зашла к своему недавнему знакомому.
Она не знала о том, что ее новый знакомый ранее был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбойное нападение. Обвиняемый предложил помочь ей снять деньги с карты, но пин-код оказался неверным.
"Разозлившись, молодой человек стал наносить потерпевшей удары руками и ногами по голове и туловищу, от которых она упала на пол. А затем схватил металлическую палку, лежавшую неподалеку, и нанес ею не менее пяти ударов", — добавляют в надзорном ведомстве.
В результате у девушки произошел разрыв селезенки, осложнившийся внутрибрюшным кровотечением. Ее госпитализировали. Жизнь потерпевшей сумели спасти врачи.
Комментарии
"Это был короткий роман..."
"Бывших" зеков..... не бывает.
Самое интересное тут что карта не её, сколько дали девушке за попытку грабежа?