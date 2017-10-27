"Алтайкрайэнерго" получила паспорт готовности к зиме

Компания "Алтайкрайэнерго" получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. Оценку подготовки к прохождению зимнего максимума нагрузок проводила комиссия под руководством Управления Алтайского края по промышленности и энергетике.
Как сообщили в пресс-службе компании, комиссия зафиксировала 100%-ное выполнение ремонтной программы предприятия, в ходе которой на территории края в том числе было отремонтировано свыше двух тысяч километров воздушных и почти 240 километров кабельных линий, а также 110 силовых трансформаторов, более тысячи единиц энергооборудования. Кроме того, было построено и реконструировано 32 трансформаторных подстанции и линий электропередачи общей протяженностью более 88 км.
В рамках подготовки к зиме "Алтайкрайэнерго" приобрела дополнительно 45 единиц спецтехники, среди которых экскаваторы-погрузчики, краны-манипуляторы, высокопроходимые УАЗы и ГАЗели "Соболь" для оперативно-ремонтных бригад.
В филиалах компании прошли противоаварийные тренировки, полностью сформирован аварийный запас, рабочие места укомплектованы аттестованным, квалифицированным персоналом, обеспеченным специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, инструментами.
"Полученный паспорт – это заслуга всего коллектива, вклад каждого сотрудника в обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Алтайского края", — отметил заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" Юрий Доманов.
"Алтайкрайэнерго" – одна из ведущих компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 343 тысячам физических лиц. 9 филиалов обслуживают более 8 тысяч километров кабельных и воздушных линий, более 3 тысяч трансформаторных подстанций в 90 городах и селах.
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