К 2020 году может стать обязательным полис информационной безопасности. Как пишет "Коммерсантъ", коснутся эти нововведения предприятий, относящихся к стратегическим отраслям российской экономики.
Данный проект по страхованию от киберугроз создается правительством в рамках программы "Цифровая экономика". Рабочую группу по его разработке возглавляет Сбербанк, потому что новые требования коснутся в основном банковской системы. В команду вошли Минфин, Минкомсвязь, ФСТЭК, ФСБ, Всероссийский союз страховщиков, Российская национальная перестраховочная компания. Также изменения затронут аэропорты, вокзалы, предприятия металлургии, машиностроения, судостроения, авиапрома и страховой рынок. Что касается последнего, высказали предложение, что стоимость полиса от киберрисков продукта с лимитом 3-5 млн рублей можно оценить в 1% от страховой суммы.
Комментарии
с таким подходом и полицию можно заменить страховками
Как застраховаться от де би лов в правительстве?
Никак, это вообще в России не лечится. Попал в правительство-через день заразился де билизмом, жадностью, наглостью, желанием воровать и по-больше, врать, не работать, обещать и не выполнять.
27.10.2017 12:59
- гость -
Вроде симптомы президенства? Не?
Упырь не может кровь не сосать