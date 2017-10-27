Фото: Amic.ru

Фильм "Матильда" Алексея Учителя вышел 26 октября в российский прокат. За первый день историческая картина собрала около 39 миллионов рублей, что позволяет ей претендовать на один из самых лучших стартов среди отечественных картин года. При этом "Матильда", по предварительным подсчетам, уступает первое место сказке студии Disney "Последний богатырь". Amic.ru побывал на вечернем показе картины "Матильда" в барнаульском кинотеатре "Мир".

За десять минут до начала сеанса у кассы образовалась небольшая очередь. Как выяснилось через несколько секунд, люди покупали билеты на сеанс "Последнего богатыря", который начинался в "Мире" в это же время. Впрочем, нашлись и те, кто решил купить билеты на "Матильду" заранее на выходные. Причем покупали по три-четыре на руки: видимо, на всю семью.

Ситуация вокруг кинотеатра и внутри была такой же тягучей и усыпляющей, как и сам фильм Алексея Учителя. Около 50 человек, пришедших посмотреть на бурный роман Николая II с польской балериной, спокойно проследовали в зал, где им перед началом сеанса показали трейлеры "Лиги справедливости" и "Лары Крофт". Огненная смесь роликов не возмутила взрослую парочку.

"О, надо сходить", — сказал мужчина своей супруге.

В зале, надо сказать, находились в основном люди старшего поколения. Без попкорна. Две пожилые женщины довольно уютно уселись в кресла и вполне напоминали людей, которые ходят в кинотеатры едва ли не каждую неделю. "Матильда" вышла в прокат с возрастным ограничением 16+, поэтому молодежи было немного. Две студентки шутили на тему православных активистов, переживая, что во время сеанса на кинотеатр кто-нибудь нападет.

"Интересно, нас не сожгут? А вообще, я прочитала критиков, они все фильм ругают", — сказала одна из них.

В целом, показ фильма прошел довольно спокойно. Никто, как в Екатеринбурге, таранить кинотеатр не собирался. Картина "Матильда" оказалась довольно слабой, и если бы не скандал, связанный с нападками госпожи Поклонской и других активистов, прошла бы в российском прокате довольно незаметно. Впрочем, эксперты отмечают, что по итогам уикенда лента может показать один из лучших стартов года. Однако в дальнейшем "Матильде" может помешать сарафанное радио и реакция публики.