Сегодня на экраны вышел фильм Алексея Учителя "Матильда". Столько шума было 🙆 Ну что сказать? Никаких особо бурных эмоций. Из исторически достоверного — трагическая давка на Ходынском поле и, конечно, детали окружающего антуража. Я поклонница Николая II 👑 как человека с тех пор, как прочитала их переписку с Алекс ✉ Конечно, он не самый сильный император... Но таким как в этом кино он не был. Читайте мемуары людей окружающих его и его семью. Этот фильм не из серии исторических. Просто помните об этом, если пойдете смотреть 😕 Посмотрите лучше "Романовы. Венценосная семья". Режиссёр-постановщик Глеб Панфилов. Это кому действительно интересна "история семьи, история любви, история России". #таксебе#кино#галактика#киномир#барнаул#мойгород#матильда#октябрь#осеньвгороде🍁🍁🍁

