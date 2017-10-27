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"Интересно, нас не сожгут?": как в Барнауле прошли первые показы "Матильды"

, ИА "Амител"
В первый день показы прошли при полупустых залах

Фото: Amic.ru

Фильм "Матильда" Алексея Учителя вышел 26 октября в российский прокат. За первый день историческая картина собрала около 39 миллионов рублей, что позволяет ей претендовать на один из самых лучших стартов среди отечественных картин года. При этом "Матильда", по предварительным подсчетам, уступает первое место сказке студии Disney "Последний богатырь". Amic.ru побывал на вечернем показе картины "Матильда" в барнаульском кинотеатре "Мир".

За десять минут до начала сеанса у кассы образовалась небольшая очередь. Как выяснилось через несколько секунд, люди покупали билеты на сеанс "Последнего богатыря", который начинался в "Мире" в это же время. Впрочем, нашлись и те, кто решил купить билеты на "Матильду" заранее на выходные. Причем покупали по три-четыре на руки: видимо, на всю семью.

Ситуация вокруг кинотеатра и внутри была такой же тягучей и усыпляющей, как и сам фильм Алексея Учителя. Около 50 человек, пришедших посмотреть на бурный роман Николая II с польской балериной, спокойно проследовали в зал, где им перед началом сеанса показали трейлеры "Лиги справедливости" и "Лары Крофт". Огненная смесь роликов не возмутила взрослую парочку.

"О, надо сходить", — сказал мужчина своей супруге.

В зале, надо сказать, находились в основном люди старшего поколения. Без попкорна. Две пожилые женщины довольно уютно уселись в кресла и вполне напоминали людей, которые ходят в кинотеатры едва ли не каждую неделю. "Матильда" вышла в прокат с возрастным ограничением 16+, поэтому молодежи было немного. Две студентки шутили на тему православных активистов, переживая, что во время сеанса на кинотеатр кто-нибудь нападет.

"Интересно, нас не сожгут? А вообще, я прочитала критиков, они все фильм ругают", — сказала одна из них.

В целом, показ фильма прошел довольно спокойно. Никто, как в Екатеринбурге, таранить кинотеатр не собирался. Картина "Матильда" оказалась довольно слабой, и если бы не скандал, связанный с нападками госпожи Поклонской и других активистов, прошла бы в российском прокате довольно незаметно. Впрочем, эксперты отмечают, что по итогам уикенда лента может показать один из лучших стартов года. Однако в дальнейшем "Матильде" может помешать сарафанное радио и реакция публики.

 

Сегодня на экраны вышел фильм Алексея Учителя "Матильда". Столько шума было 🙆 Ну что сказать? Никаких особо бурных эмоций. Из исторически достоверного — трагическая давка на Ходынском поле и, конечно, детали окружающего антуража. Я поклонница Николая II 👑 как человека с тех пор, как прочитала их переписку с Алекс ✉ Конечно, он не самый сильный император... Но таким как в этом кино он не был. Читайте мемуары людей окружающих его и его семью. Этот фильм не из серии исторических. Просто помните об этом, если пойдете смотреть 😕 Посмотрите лучше "Романовы. Венценосная семья". Режиссёр-постановщик Глеб Панфилов. Это кому действительно интересна "история семьи, история любви, история России". #таксебе#кино#галактика#киномир#барнаул#мойгород#матильда#октябрь#осеньвгороде🍁🍁🍁

A post shared by Марина Ермоленко (@marinayermolenko) on

 


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Комментарии

27.10.2017 12:24
- гость -

про что фильм? кто ходил?

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