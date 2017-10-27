Фото: Екатерина Смолихна/Amic.ru
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин распорядился в адрес подчиненных, чтобы в новогоднем оформлении краевой столицы появились новые элементы.
"Мы должны создать барнаульцам новогоднее настроение. Думайте, чем будем удивлять в плане оформления города. Обязательно должны появиться новые элементы. Не забывайте об оформлении въездов в город, подсветке не только зданий, но и стройплощадок", — цитирует слова главы администрации пресс-центр мэрии.
В рамках заседания оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников Сергею Дугину доложили, что в общей сложности горожан ждут более 200 городских и районных праздничных тематических, игровых, развлекательных, культурно-массовых, спортивных мероприятий.
Традиционные представления для школьников первых — четвертых классов пройдут во Дворце зрелищ и спорта с 23 по 25 декабря. Открытие новогодних елок в районах краевой столицы запланировано на 23 декабря.
Сергей Дугин дал поручение уделить внимание вопросам безопасности при обустройстве снежных городков.
Комментарии
Как-то даже не понятно, бояться или радоваться
Ну вот кем он себя возомнил,этот Дугин??? Что он сейчас имел ввиду?Какие элементы??Бетонные блоки,украшенные гирляндами,на Жасминной??? Ни одной серьезной проблемы решить не в состоянии(((Ба ла бол!
Представления пройдут до 25 декабря, а елку откроют как всегда 30го, на 10 дней. Больше готовятся. Поучились бы у других городов, с начала месяца все уже установлено. А у нас проезд перекрыли и самой елки и не видно, ставьте ее на площади советов у администрации, как в других городах. И настроение создаст и мешать проезду по соцу не будет
Дугин уже удивил - сделав платными места для стоянки автомобиля, при том что там никогда не было недостатка места. *************************************************************************************************************Дугин не стоят твои 30 серебрянников от стоянок того, что люди думают о твоей фамилии.