Специалистов, способных выполнять аналитическую и творческую работу, в России в скором времени не будет хватать. Объем кадрового дефицита к 2025 году может достигнуть 10 млн человек. Такой вывод сделан в исследовании "Россия 2025: от кадров к талантам", которое проводили The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures. Как пишет "Лента.Ру", при этом примерно столько же людей останутся невостребованными.
Авторы исследования отмечают, что такая ситуация может сложиться из-за существующей системы образования, которая преимущественно готовит работников, выполняющих типовые задачи. Кроме того, профессии, требующие сложного обучения, не пользуются спросом, а разница в оплате труда водителя и врача — всего 20 процентов, хотя в США она составляет 261 процент, в Германии — 174.
"При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7-10 лет отставание России от стран — лидеров мировой экономики рискует стать несократимым", — приводит цитату председателя BCG в России Владислава Бутенко "Лента.Ру".
Для того чтобы избежать такого печального исхода, специалисты советуют сформировать системный подход к развитию человеческого капитала и активнее развивать систему переквалификации.
Комментарии
Много лет проводилась целенаправленная политика унижения интеллигенции и выдавливания её из страны, и повышения престижа профессии силовика. Своего добились.
Ближайшее время, как минимум шесть лет после выборов Путина ничего не изменится. Для этого нужно цивилизованное государство с адекватной властью. А не барыги, которые гонят за рубеж ресурсы, аккумулируют прибыль в офшорах и держат население в узде по остаточному принципу.
У государства нет стратегии, нет вектора в какую сторону двигаться. При такой "стихии" все начинания обречены на провал.
Вот такие аналитики нам нужны?
http://videos.nur.kz/view=xafcuv8a
Объем кадрового дефицита к 2025 году может достигнуть 10 млн человек.
"...мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно" (c)
Так России, как государству, умные не требуются. Ей верные нужны...
Ну так с них спрашивают как с умных, а платят как дуракам. Вот и нет престижа у квалифицированных профессий. В фаворе менеджерА, что в принципе и понятно, страна живет за счет продажи полезных ископаемых, и перепродажи китайского барахла, тут главное умение впарить товар.