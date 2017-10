Моряки транспортного корабля ВМС США Ashland наткнулись в Тихом океане на яхту с двумя девушками и собаками. Как выяснилось, девушки дрейфовали в течение пяти месяцев.

Как сообщает ТАСС, гражданки Америки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба отчалили от Гонолулу прошлой весной и направились к острову Таити. Но 30 мая двигатель их яхты сломался во время шторма, и девушкам пришлось добираться до места назначения под парусом, но довести задуманное до конца им так и не удалось.

Яхта постоянно подавала сигнал бедствия, но он был услышан только 24 октября. На борту вместе с девушками были две собаки. Выжить им удалось благодаря водоочистителям и практически годовому запасу еды на борту.

#USSAshland rescues two mariners and their dogs stranded in Pacific Ocean for months