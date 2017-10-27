Моряки транспортного корабля ВМС США Ashland наткнулись в Тихом океане на яхту с двумя девушками и собаками. Как выяснилось, девушки дрейфовали в течение пяти месяцев.
Как сообщает ТАСС, гражданки Америки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба отчалили от Гонолулу прошлой весной и направились к острову Таити. Но 30 мая двигатель их яхты сломался во время шторма, и девушкам пришлось добираться до места назначения под парусом, но довести задуманное до конца им так и не удалось.
Яхта постоянно подавала сигнал бедствия, но он был услышан только 24 октября. На борту вместе с девушками были две собаки. Выжить им удалось благодаря водоочистителям и практически годовому запасу еды на борту.
📺🔊: #USSAshland rescues two mariners and their dogs stranded in Pacific Ocean for months — https://t.co/u4ntPRLtHL via @Amphib7FLT pic.twitter.com/t7e50EwTjt— U.S. Navy (@USNavy) 26 октября 2017 г.
Комментарии
Паруса же есть!
Девули имеют яхту, но не умеют управляться с парусами?
Гость, а ты то что умеешь? По клаве стучать? Умник
Штиль.... Ветер молчит.... Упал.....
Чет девули какие то не девули судя по видео, я б катер обратно развернул ну их. премию Дарвина им.
27.10.2017 13:48
- гость -
Не смотрите много голливудских фильмов. Там не всегда показаны обычные американцы.) В отличии от данного видео.)
На годовой запас продуктов денег хватило, а на спутниковый телефон или на коротковолновую радиостанцию нет. Чудеса.
Есть женщины не только в русских селеньях)))) Молодцы